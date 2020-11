La saison n’aurait pas pu mieux démarrer pour Joao Félix et, par conséquent, pour l’Atlético de Madrid. L’attaquant portugais a fait le pas en avant on lui a tant demandé et maintenant il est l’un des piliers fondamentaux de l’équipe Cholo Simeone, qui veut donner la cloche cette saison en répétant l’exploit de 2014 ou remporter la Ligue des champions tant attendue.

Dix matchs jusqu’à présent, Joao Félix a joué et il a déjà sept buts dans son casier, après avoir marqué cinq buts en Santander League et deux autres en Ligue des champions. Dix jeux dans lesquels il a montré un changement de puce, dans lequel est passé de l’adaptation de l’année écoulée à la consolidation et de commencer à justifier le grand investissement que l’Atlético de Madrid a fait en lui.

En ce début de saison, Joao Félix a montré un très bon niveau. Les Portugais ont brillé lors de l’élimination de l’Atlético lors de la dernière édition de la Ligue des champions contre le RB Leipzig et depuis lors a grandi et pris des gallons. Le passage à un style plus offensif de Cholo Simeone a permis aux Portugais de sourire, de s’amuser et de s’amuser à nouveau dans l’équipe matelas, où il a également trouvé un partenaire avec qui il est conscient qu’il peut continuer à grandir: Luis Suárez.

Joao Félix est déjà une réalité pour l’Atlético de Madrid. C’était une signature en vue d’un avenir à court terme et cela est déjà présent. Le Portugais est arrivé au Metropolitan avec la lourde responsabilité de remplacer Antoine Griezmann et cette saison, il répond aux attentes et, même, inspire les rojiblancos plus que les Français.

Et c’est que dans les dernières semaines Joao Félix était considéré comme un assistant et un buteur. Dans les quatre derniers matchs, il a marqué trois doubles et beaucoup de ces buts ont permis à l’Atlético de Madrid de gagner, comme contre Salzbourg. En outre, pendant les matchs, il est perçu comme participatif, assumant la direction du jeu de l’équipe, tirer continuellement des diagonales pour se décocher ou se plaindre quand ils ne lui donnent pas ce qu’il considère comme une passe claire, une attitude que Cholo Simeone a toujours aimée parce qu’il voit la demande et l’engagement.

Et en parlant de Cholo Simeone a su le porter pendant ce temps qu’ils ont été ensemble. Le dernier, quand il a publiquement demandé qu’il avait le même engagement envers Atleti qu’avec l’équipe du Portugal. L’année dernière, on a dit que Joao n’était pas à l’aise à l’Atlético, mais il n’a jamais critiqué ou dit un mauvais mot à propos de l’équipe ou de l’entraîneur. L’ex de Benfica a travaillé et n’a pas persévéré et maintenant il récolte les fruits d’effort et d’implication, commençant à forger sa légende dans le Metropolitan.