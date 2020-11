L’Atlético de Madrid reçoit Barcelone au Metropolitano et tous les yeux seront rivés sur deux footballeurs: Joao Félix et Antoine Griezmann. Duel de sept. Présent et futur contre le passé. Les têtes et les queues de la pièce. En fin de compte, deux joueurs avec des situations actuelles très différentes par rapport au moment qu’ils traversent dans leurs clubs.

Joao Félix sera l’hôte de cet événement et le footballeur dans lequel les fans de matelas placent tous leurs espoirs. L’attaquant portugais est gentil cette saison. L’ancien joueur du Benfica a réussi à jouer au billard dans le nouveau style de Cholo Simeone et sourit également avec son équipe, où à chaque pause internationale, il devient un joueur plus important pour son pays. La nouvelle approche tactique de Simeone est plus en phase avec le football de JoaoOn apprécie à chaque match comment le jeune homme de 127 millions d’habitants a commencé à exciter la paroisse rojiblanca grâce à sa qualité.

Le gros inconvénient, que Joao Félix sera “ seul ” contre Barcelone après que Luis Suárez ait été positif pour le coronavirus. La société portugaise-uruguayenne ne pourra pas se joindre à un match si important pour les intérêts de l’Atlético de Madrid et ce seront les Portugais qui mèneront l’attaque du matelas dans laquelle il sera accompagné, de manière prévisible, de Carrasco et Correa. Le porte-jarretelles pour hommes Cholo Simeone a été plutôt bon et l’équipe, y compris Joao, est motivée pour accomplir de grandes choses cette année.

Ahead sera un Antoine Griezmann qui vit un moment totalement différent de celui de Joao Félix. Le Français a quitté l’Atlético de Madrid pour remporter la Ligue des champions et dans sa première année en tant que footballeur de Barcelone Il n’a récolté aucun titre et une mauvaise relation avec Leo Messi. Depuis son arrivée, l’Argentin ne lui a pas rendu les choses faciles et ces jours-ci, ils ont connu plusieurs épisodes dans lesquels l’écart entre les deux s’est creusé après les critiques de l’ancien agent d’Antoine ou de son propre oncle, même réprimandé. par les fans culés.

En football, Macon ne fait pas beaucoup mieux non plus. Griezmann Il voulait faire un pas en avant avec sa signature pour Barcelone, mais d’être candidat pour remporter le Ballon d’Or, il est devenu un joueur de plus lorsqu’il porte le maillot du Barça. Alors qu’à l’Atlético, il était la star et a affiché un haut niveau, au Camp Nou, il est devenu un de plus dans une équipe dans laquelle Messi l’a éclipsé, lui et d’autres. des compagnons, comme Ansu Fati, ont commencé à gagner le pain grillé.