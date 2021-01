Une séance d’entraînement Betis. .

Joueurs Betis Joaquín Sánchez, le Mexicain Andrés Guardado et Martín Montoya Ils sont faibles pour le derby de ce samedi contre Séville ayant été testé positif pour Covid-19 dans les PCR avant le match, ce qui a contraint l’entraînement du matin à être reporté à l’après-midi jusqu’à ce que les résultats soient confirmés.

Le Betis a rapporté vendredi soir les points positifs de son capitaine Joaquín, du milieu de terrain mexicain Saved et de l’arrière Montoya, et a précisé dans un communiqué que le reste du personnel a été testé négatif dans les nouveaux tests effectués ce matin.

Ces trois footballeurs, qui ajoutent au positif pour le coronavirus que l’équipe a donné Alex Moreno Lundi dernier, “ils sont en bonne santé, isolés chez eux et suivant le protocole établi par les autorités sanitaires, LaLiga et le club lui-même dans ce type de cas”, a déclaré Betis.

Aucun n’était en formation du soir emmené par le Chilien Manuel Pellegrini, qui, dans l’attente de résultats concluants, a été repoussé dans la matinée après avoir détecté d’éventuels nouveaux positifs dans les tests PCR effectués jeudi, qui ont laissé la contestation d’un match qui se jouera enfin à l’antenne.

Le Betis, qui arrive au derby très diminué, avec neuf blessés entre blessures et positif pour Covid-19, a déjà dû faire varier son plan de travail lundi dernier à la veille du match contre Levante, lorsque l’entraînement du matin est également passé dans l’après-midi. à condition de.

Ce même jour dans la nuit, le club a rapporté qu’Álex Moreno avait été testé positif pour Covid-19 trincer le retour des vacances à l’occasion de Noël.

Au total, l’équipe Verdiblanco fait face à l’affrontement contre Séville avec les pertes de quatre joueurs par Covid (Álex Moreno, Joaquín, Guardado et Montoya) et cinq autres en raison de diverses blessures: le but Dani Martín, le central Marc Bartra, les médias Víctor Camarasa et le Portugais William Carvalho, et l’ailier Cristian Tello.