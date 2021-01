Il Real Betis Il a publié les noms des trois joueurs de la première équipe qui sont positifs pour le coronavirus et ne pourront donc pas faire partie du derby sévillan qui les mesure ce samedi à Séville. Joaquin Sanchez, Andrew sauvé et Martin Montoya Ce sont ceux infectés par Covid-19, bien qu’ils soient en bonne santé et isolés à domicile, après ne pas s’entraîner lors de la séance de ce vendredi.

«Le Real Betis a détecté trois cas positifs pour le COVID-19 dans les tests PCR qui ont été effectués aux membres de l’équipe première lors de l’aperçu du match contre le FC Séville », a rapporté l’équipe de Betic dans un communiqué officiel, partagé via son site Internet. «Les joueurs concernés, Joaquín, Guardado et Montoya, Ils sont en bonne santé, isolés chez eux et suivant le protocole établi par les autorités sanitaires, LaLiga et le club lui-même dans ce type de cas », ont-ils ajouté, révélant le nom des personnes infectées.

De plus, le Betis assure que «après ce résultat, l’ensemble du personnel a subi des tests supplémentairesLe résultat étant négatif pour le reste des joueurs. Joaquín, Montoya et Guardado rejoignent donc la perte déjà connue d’Alex Moreno, également isolé après avoir contracté le coronavirus avant le différend du dernier match de la Ligue Santander qui mesurait le Betis avec Levante dans la ville de Valence.