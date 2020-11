Joe Biden, l’adversaire de Donald Trump dans cette élection, a subi de profondes pertes personnelles tout au long de sa vie. Il a également vu comment ses premières ambitions politiques ont été tronquées, mais il espère que sa promesse d’unifier les États-Unis le mènera à la présidence, après près d’un demi-siècle à Washington.

Il est inhabituel que les profils de deux candidats à la présidentielle soient si différents, mais dans la course 2020, la personnalité proche de Biden, aux origines modestes, il s’oppose à la personnalité exultante de Trump, un homme d’affaires né parmi les privilèges mais qui insiste sur le fait qu’il est le candidat marginal.

Au cours de sa longue carrière à la Maison Blanche, s’étalant sur des décennies avec deux tentatives infructueuses, ce politicien optimiste basé au Delaware maintient toujours qu’il peut faire passer l’Amérique de «la colère et la suspicion» à la dignité et à la dignité. le respect”.

“Les divisions dans notre pays s’élargissent et nos blessures s’aggravent”, a-t-il déclaré mardi. Biden dans un discours en Géorgie.

Mais Biden il se demande si ce processus a dépassé le point de non-retour et si le cœur de l’Amérique a été transformé en pierre.

«Je n’y crois pas, je refuse de le croire. Je connais ce pays, je connais son peuple et je sais que nous pouvons unir et guérir cette nation », a-t-il déclaré.

A 77 ans, Biden il mène les urnes quelques jours avant l’élection du 3 novembre et est à deux pas de devenir la personne la plus âgée à assumer la présidence des États-Unis.

S’il gagne, il hériterait d’un pays secoué par une pandémie en progression qui a fait plus de morts que dans tout autre pays et d’une présidence qu’il considère entachée par les «mensonges» de Donald Trump.

D’un autre côté, s’il perd face à un président impopulaire comme Trump, cela impliquerait qu’il est un candidat “nul”, selon ses propres mots.

Une défaite qui mettrait de côté une carrière politique prolifique marquée par l’effort.

Empathie avec l’opinion publique

Biden Il est entré en politique nationale à 29 ans lorsqu’il a été étonnamment élu sénateur du Delaware en 1972.

Mais à peine un mois plus tard, une tragédie a déchiré son monde lorsque sa première femme, Neilia Hunter, et leur fille d’un an ont été tuées dans un accident de voiture alors qu’elles achetaient un arbre de Noël.

Ses deux fils ont été grièvement blessés mais ont survécu, bien que l’aîné, Beau, soit décédé jeune d’un cancer en 2015.

Ces tragédies ont contribué à renforcer l’empathie avec l’opinion publique américaine qui transparaît dans leurs interactions quotidiennes.

Ses belles compétences sont polyvalentes. De la même manière qu’il sourit dans un auditorium rempli d’étudiants universitaires, il est capable de se connecter avec des travailleurs du centre-ville ou de lancer de dures récriminations à ses rivaux.

Cette capacité a été réduite en 2020 lorsque la crise des coronavirus a mis un terme à sa campagne en face-à-face et l’a laissé confiné chez lui, un endroit qu’il n’a osé quitter que ces dernières semaines.

Il n’a plus la même force que durant les huit années où il a été vice-président de Barack Obama et bien qu’il garde un sourire publicitaire, son pas est plus fragile et ses cheveux se font rares.

Ses détracteurs et démocrates eux-mêmes se sont demandé tout au long de la campagne si sa propension aux erreurs et à la maladresse allait se manifester tout au long de la campagne contre Trump.

Le président de 74 ans exploite cette veine et l’appelle «Sleeping Joe» et l’accuse de souffrir de troubles cognitifs.

Biden Il a tenté de repousser les attaques et dans un accès de frustration après que le président n’ait pas cessé de l’interrompre dans le premier débat, il a envoyé un exaspéré “Vas-tu te taire?”

Lorsqu’il a été élu, il était l’un des plus jeunes sénateurs à atteindre le Capitole et y a passé des décennies avant de devenir vice-président d’Obama pendant huit ans.

Le message de Biden Il a été articulé en grande partie en association avec son style modéré sous l’administration Obama, mais dans la campagne, il a promis qu’en tant que président, il adopterait des positions plus progressistes sur le changement climatique, la justice raciale et l’allégement de la dette étudiante.

Une reprise spectaculaire

Mais Biden il a failli ne pas être le candidat. Bien qu’il ait commencé comme favori, beaucoup l’ont disqualifié pour être trop vieux, trop modéré et sa campagne semblait se diriger vers le désastre après les premières primaires, où Bernie Sanders est sorti du terrain.

Mais avec la primaire de Caroline du Sud et le soutien du vote des citoyens noirs, il a réussi à revenir à la course.

Cette course marque un contraste frappant avec sa tentative de 1988 quand il a dû prendre sa retraite dans la honte après avoir découvert qu’il avait plagié un discours.

Lors de sa tentative de 2008, il n’a pas fait mieux non plus et n’a réussi à collecter que moins de 1% dans le caucus de l’Iowa qui lance la course.

Cette année-là, il a été choisi comme colistier d’Obama, pour qui il est devenu «l’heureux guerrier de l’Amérique».

Après sa victoire, Obama lui a confié la tâche de superviser la reprise après la profonde récession dans le pays.

Ils différaient tous les deux sur la guerre en Afghanistan et Biden il s’est opposé à une augmentation des troupes sur le terrain.

Au cours de ses 30 années au Sénat, il était connu pour ses alliances improbables et, comme Trump, pour sa propension à sortir du scénario.

Ses élections tout au long de sa carrière ont attiré les critiques des démocrates, y compris de son actuel candidat à la vice-présidence, Kamala Harris, qui a rappelé qu’en tant que sénateur, il s’opposait à un système anti-ségrégation dans les écoles qui consistait principalement à amener les enfants noirs à l’école. blanc.

Il a également été critiqué pour avoir aidé à rédiger une loi de 1994 qui, selon de nombreux démocrates, a conduit à l’incarcération d’un nombre disproportionné de citoyens noirs. Récemment Biden a reconnu que cette initiative était une erreur.

D’autres épisodes au Sénat éclipsent également sa campagne, comme son soutien à la guerre en Irak en 2003 et son rôle dans l’audience de confirmation du juge de la Cour suprême Clarence Thomas en 1991 et sa gestion des allégations de harcèlement sexuel contre Le magistrat.

L’année dernière, une polémique sur ses proxémies particulièrement enclines à toucher a également secoué la campagne.

Ensuite, Biden elle s’est excusée et a promis de prendre en compte «l’espace personnel» des femmes à l’avenir.

Son récit personnel et ses histoires de famille sont tellement liés à son discours politique qu’ils font désormais partie de son image de marque.

L’accident de 1972 dans lequel il a perdu sa femme et ses deux fils Beau, 4 ans et Hunter, 2 ans, ont été grièvement blessés est devenu une partie de sa mythologie, après avoir été assermenté en tant que sénateur de l’hôpital où ils ont récupéré.

En 1975 Biden Il a rencontré sa deuxième épouse Jill Jacobs, une enseignante qu’il a épousée deux ans plus tard et a eu une fille nommée Ashley.

Beau a essayé de suivre les traces de son père en politique et a été élu procureur général du Delaware, mais son étoile montante s’est estompée avec un cancer du cerveau en flétrissement en 2015, alors qu’il avait 46 ans.

“Se mettre debout”

Son autre fils Hunter, un avocat qui se consacre au lobbying, a une autre expérience.

Il a reçu un salaire lucratif au sein du conseil d’administration d’une société gazière ukrainienne alors que son père était vice-président, ce qui lui a valu des accusations de corruption.

La pression de Trump sur l’Ukraine pour qu’elle enquête Biden Ils ont valu une procédure de destitution du président à la Chambre des représentants, qui s’est néanmoins terminée au Sénat, qui l’a acquitté.

Hunter n’a été inculpé d’aucune accusation, mais Trump soulève le problème chaque fois qu’il le peut.

Joseph Robinette Biden Jr est né le 20 novembre 1942 et a grandi à Scranton, en Pennsylvanie, dans une famille très catholique d’origine irlandaise.

Son père était vendeur de voitures et dans les années 1950, il a perdu son emploi et la famille a émigré dans l’État voisin du Delaware lorsque Joe avait dix ans.

“Mon père a toujours dit:” Champion, quand ils vous frappent, vous devez vous lever immédiatement “, a-t-il déclaré. Biden.

Au Delaware, il est devenu local. Quand il était jeune, il a travaillé comme sauveteur dans une piscine d’un quartier noir et là il a appris les injustices et les inégalités qui affectent cette communauté, ce qui a suscité son intérêt pour la politique.

Biden Il a fréquenté l’Université du Delaware et a fréquenté la Syracuse Law School.

Il a toujours été fier de ses origines ouvrières et du fait que, enfant, il a réussi à surmonter son bégaiement et à ce jour, il donne des conseils aux jeunes souffrant de ce trouble.

Joe Biden Il désigne souvent sa femme Jill, 69 ans, comme un atout important pour sa campagne et a récemment rappelé comment il s’occupait de leurs deux enfants.

«Seriez-vous fier de moi?

En ce qui concerne la douleur causée par la mort de Beau, il a reconnu que c’est un regret qui «ne disparaît jamais». Tellement que la tragédie l’a empêché de se présenter à la présidence en 2016.

Il s’arrête même toujours pour saluer les pompiers qu’il croise lorsqu’il se souvient que ce sont eux qui ont sauvé la vie de ses garçons.

En 1988, ils l’ont même sauvé lorsqu’ils l’ont emmené à l’hôpital après avoir souffert d’un anévrisme. On dit qu’il était si sérieux qu’un prêtre a été appelé pour administrer l’onction extrême.

Tous les dimanches Biden se rend à la paroisse de San José dans un quartier riche de Wilmington.

Là, dans un cimetière, ses parents, sa première femme, sa fille décédée et Beau reposent sous une pierre tombale ornée d’un petit drapeau américain.

En janvier Biden il a expliqué l’influence indélébile de Beau sur sa vie.

«Tous les matins, je me lève (…) et je me demande: serais-tu fier de moi?», A-t-il dit.

Source: .