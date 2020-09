Aucune anecdote ne suffit à résumer la grandeur du légendaire entraîneur de basketball de Georgetown John Thompson, décédé lundi à l’âge de 78 ans, mais celle-ci s’en rapproche.

Au cours du tournoi NCAA de son équipe en 1984, les médias ont dépeint la star des Hoyas, Michael Graham, de première année de 6 pieds 9 pouces, comme un méchant. Dans la finale régionale de l’Ouest, Georgetown a battu Dayton. Après un dunk en deuxième mi-temps, Graham a remonté le parquet et est tombé sur Sedric Toney des Flyers. Mais au lieu de l’éviter, Graham étendit les bras, envoyant le garde voler en arrière. La réaction au jeu, qui a abouti à ce que Graham soit appelé pour une faute et rien de plus, a été extrême.

« C’est ici que Georgetown est accusé par beaucoup d’être un groupe de voyous », a déclaré le commentateur couleur Billy Packer lors de l’émission, une remarque qui, au mieux, était latemment raciste. Puis le présentateur de CBS Sports, Brent Musburger, est intervenu. «J’aime la façon dont Georgetown joue au basket-ball», a déclaré Musburger depuis le studio. «Pat Ewing imite Bill Russell. Saute sur les gens. Intimide au milieu. Mais il n’y a pas de place pour le genre de basket que nous avons vu Michael Graham jouer contre Syracuse, SMU, et aujourd’hui contre Dayton. Il devrait être expulsé d’un match de basket et s’installer. Il est trop talentueux pour s’en tirer avec une conduite comme celle-là. «

À ce moment-là, Thompson a décidé de transformer la critique injuste d’un homme blanc d’âge moyen à l’égard de l’un de ses joueurs en un exercice de motivation. Il a commencé à appeler Musburger «Musburg». Il a également soutenu publiquement Graham, déclarant prophétiquement au New York Times que «Michael sera encore plus important dans le Final Four».

Et Graham était important sur cette scène. Dans une victoire contre le Kentucky en demi-finale nationale, Graham a terminé avec huit points et six rebonds. (Après ce match, Thompson a refusé d’être interviewé par Musburger.) En finale, Graham était encore meilleur, accumulant 14 points et cinq rebonds pour mener les Hoyas à une victoire sur Houston.

C’était le moment parfait je vous l’avais dit pour Thompson, un homme farouchement protecteur de ses joueurs, dont la plupart étaient noirs. Il était, m’a expliqué un jour Graham, «cette figure paternelle – quelqu’un pour qui vous ne craignez pas de vous heurter à un mur». Absolument insoumis, l’entraîneur a refusé d’être défini ou patronné par qui que ce soit, et encore moins par l’établissement universitaire de basket-ball.

Le curriculum vitae d’entraîneur de Thompson – un titre national, trois participations au Final Four, trois prix Big East Coach of the Year, 20 places pour le tournoi de la NCAA et un record de 596-239 en 27 saisons à Georgetown – est impeccable. Mais son influence sur le basketball et la culture américaine va bien au-delà de ses réalisations sur le terrain.

Né et élevé à Washington, D.C., John Robert Thompson Jr. a fréquenté le lycée Archbishop Carroll, où le centre de 6 pieds 10 pouces est devenu une star locale du cerceau. Il a joué au ballon universitaire à Providence avant de rejoindre les Celtics, qui l’ont utilisé avec parcimonie en deux saisons NBA. Pendant ce temps, Thompson s’est imprégné de tout ce qu’il pouvait de son légendaire entraîneur-chef.

«Je n’ai jamais côtoyé un homme qui gérait mieux les hommes de ma vie que Red Auerbach», a déclaré Thompson à la mort d’Auerbach en 2006. «En particulier, les égos auxquels il a dû faire face, les cultures croisées avec lesquelles il a dû faire face, et toutes les variations dans les types de personnes avec lesquelles je l’ai vu être associé.

Après la fin de ses jours de jeu, Thompson a été entraîneur pendant sept ans à la St. Anthony High School de DC, où il a compilé un record de 122-28 avant que Georgetown ne l’engage en 1972. À l’époque, ce n’était pas un travail prisé. Dans la saison précédant sa prise de fonction, les Hoyas étaient allés 3-23. En 1975, cependant, Thompson avait les Hoyas dans le tournoi de la NCAA. Et en 1979, la première année du Big East – une conférence qu’il aiderait à devenir une vache à lait – il les avait intégrés dans une équipe toujours compétitive.

Le 12 février 1980, Thompson a contribué à déclencher ce qui est devenu l’une des meilleures rivalités du basketball universitaire. Cette nuit-là, Georgetown a battu non. 2 Syracuse lors du dernier match jamais disputé à l’Orange’s Manley Field House. «Manley Field House», a déclaré Thompson par la suite, «est officiellement fermé». Cette année-là, Georgetown s’est qualifiée pour la finale régionale de l’Est du tournoi NCAA.

Avec Thompson à la barre, les Hoyas ont émergé comme une puissance nationale. L’arrivée du centre de 7 pieds Patrick Ewing, un immigrant jamaïcain de Cambridge, Massachusetts, sur le campus en 1981 a encore rehaussé le profil du programme. En tant que recrue, Ewing a mené les Hoyas au match de championnat national, où ils ont perdu contre Michael Jordan et la Caroline du Nord. Pendant quatre saisons à Georgetown, Ewing a été trois fois All-American en première équipe; en tant que senior, il a été élu joueur national de l’année de l’AP.

La relation Thompson-Ewing était tout simplement emblématique. En novembre 1984, sept mois après que les Hoyas aient remporté le titre de la NCAA, ils sont apparus ensemble sur la couverture de Sports Illustrated – aux côtés du président Ronald Reagan. La photographie de l’homme le plus puissant du monde, debout à côté des hommes les plus puissants du basketball universitaire, était frappante. À ce stade, il n’y avait jamais eu de partenariat aussi important entre un entraîneur noir et une superstar noire. Le fait qu’une école à majorité blanche située dans le quartier le plus tonique de DC avait radicalement modifié son image nationale.

«Quand je parlais à des gens en dehors de la région de DC, parfois même à des gens de la région de DC, ils me disaient:« Eh bien, où est l’école? », M’a dit un jour Craig Esherick, entraîneur adjoint de longue date de Georgetown. «Eh bien, c’est à Washington, D.C.» Beaucoup de gens me disent: «Est-ce une école entièrement noire?»

Pour les fans de basket-ball noirs, le succès de Thompson et Ewing a été une révélation. «Non seulement c’était une équipe pleine de joueurs noirs qui vous prendraient certainement la parole, mais vous aviez un homme noir à gros cul en tant qu’entraîneur qui ne prenait pas la merde. C’était énorme », m’a dit en 2013 le chanteur de Public Enemy Chuck D, qui était dans la vingtaine lorsque les Hoyas dominaient. que grandissant dans le Bronx, aucun article n’était plus convoité qu’une veste Georgetown Starter.

Bien avant la montée en puissance des UNLV et des Fab Five du Michigan, Georgetown était de loin l’équipe la plus cool – quel que soit le sport – du monde. Au début des années 80, les équipements Hoyas volaient des étagères. «Les vestes de Georgetown étaient presque officiellement notre équipement», m’a dit Chuck D dans la même interview. «En fait, je composais des groupes de hip-hop imaginaires. Et il y avait un groupe appelé «Georgetown Gangsters». Et c’étaient une bande de chats qui portaient des vestes de Georgetown. Ce groupe n’a jamais vu le jour.

À mesure que l’intérêt pour les Hoyas augmentait, Thompson a resserré les rangs. Sans surprise, la presse se moquait de la timidité et du contrôle serré de l’entraîneur sur l’accès à son programme. Le terme «Hoya Paranoia» est devenu omniprésent pour une raison. Pourtant, Thompson n’a jamais cédé, limitant les entretiens avec les joueurs. Il a préféré être le paratonnerre de l’équipe. C’était sa façon de protéger ses gars, que les journalistes ont souvent dépeints à tort comme irréfléchis.

« Ils n’avaient jamais vu une équipe comme celle-ci, qui a joué aussi agressif et intimidant sur le terrain », m’a dit Eric « Sleepy » Floyd, qui a joué à Georgetown de 1978 à 1982. «Je veux dire, je pense que c’était tout simplement nouveau pour beaucoup de médias de rencontrer quelqu’un comme l’entraîneur Thompson, qui était impétueux, qui a exprimé son esprit, qui a fait les choses à sa manière.

Que la perception du public soit damnée, Thompson est resté fidèle à son approche. En février 1983, après que les fans de Villanova de la Palestra de Philadelphie aient brandi des banderoles racistes sur lesquelles on pouvait lire «Ewing Is an Ape» et «Ewing Kant Read Dis», l’entraîneur a retiré son équipe du terrain jusqu’à ce que les pancartes soient enlevées.

«Tôt ou tard, ce genre de choses provoquera une émeute», a déclaré Thompson à l’époque. « Tôt ou tard, je vais dire à mes joueurs de monter chercher le panneau et de voir ce qui se passe. » Et, a-t-il ajouté, «Tout d’abord, vous ne pouvez pas être responsable de chaque idiot qui saute dans les gradins et veut le faire. Mais je n’ai aucune tolérance pour les administrateurs qui ne font rien à ce sujet. »

Cinq ans plus tard, lorsque Jimmy « The Greek » Snyder, handicappeur de la NFL de CBS, a déclaré tristement que les Noirs étaient des athlètes supérieurs parce qu’ils étaient « élevés pour être ainsi », Thompson a demandé à ses joueurs ce qu’ils en pensaient. Mark Tillmon, un garde Hoyas à l’époque, a affirmé ne pas avoir d’opinion sur la question. Cela a déclenché Thompson.

«Pourquoi n’avez-vous pas d’opinion sur quelque chose? Ce n’est pas parce que vous avez une opinion que vous vous trompez, et cela ne vous donne probablement pas raison. Mais ayez une opinion », a un jour rappelé Tillmon à l’entraîneur. « Ne laissez jamais quelqu’un vous demander quelque chose et vous n’avez pas d’opinion. »

« Cela », a ajouté Tillmon, « ne m’a jamais quitté. »

Et en 1989, la même année où il aurait rencontré le trafiquant de drogue de DC Rayful Edmond III dans le but de l’empêcher de s’associer à ses joueurs, Thompson a passé deux matchs pour protester contre l’adoption par la NCAA de la Proposition 42, une règle qui a mis fin à l’aide financière à recrues qui ne répondaient pas à des normes académiques strictes. L’entraîneur considérait la législation comme étant à la fois raciste et classiste. «Ce n’est pas uniquement une question en noir et blanc», a-t-il déclaré à SI. «Je fais une déclaration pour les athlètes à faible revenu.»

Thompson a tissé des liens profonds avec plusieurs de ses joueurs. Même s’il a expulsé Graham de l’équipe après une saison à Georgetown, les deux sont restés proches au fil des ans. Et dans son discours au Temple de la renommée, l’ancienne star de Hoyas Allen Iverson a crédité Thompson pour lui avoir sauvé la vie.

Tout au long de sa carrière au cours de laquelle il a entraîné quatre membres du Temple de la renommée de la NBA – Ewing, Iverson, Dikembe Mutombo et Alonzo Mourning – Thompson est resté fermement attaché à ses idéaux. Lorsque les critiques l’ont idiotement traité de raciste pour avoir recruté principalement des joueurs noirs, il a refusé de s’excuser. « Je ne vais pas me mettre à genoux et dire: » Je ne suis pas raciste « », avait-il déclaré en 1990. « C’est la chose la plus idiote et la plus dégradante que je puisse faire. »

Après avoir pris sa retraite de Georgetown en 1999, Thompson a commencé à partager ses opinions sur le basket-ball et au-delà en tant que diffuseur. Il a également animé une émission de radio locale sur la filiale ESPN de D.C. Pendant tout ce temps, il est resté une présence imposante à Georgetown, où son fils John Thompson III a été entraîneur de 2004 à 2017. Jusqu’à récemment, « Big John » a assisté aux matchs à domicile de Hoyas à Capital One Arena, où il était assis sur le terrain, dans une spéciale seat a fait ressortir pour lui, et racine pour le programme qu’il a aidé à construire.

Pour John Thompson, les victoires sur le terrain n’ont pas été remportées dans le vide. Même après son plus grand triomphe, il a gardé cela à l’esprit. En avril 1984, lorsqu’un journaliste lui a demandé ce que c’était de devenir le premier entraîneur noir à remporter un championnat de tournoi de la NCAA, il a contesté la question. «Je ne suis pas intéressé à être le premier ou le seul Noir à faire quoi que ce soit», a-t-il déclaré. « Parce que cela implique qu’en 1984, un homme noir est finalement devenu assez intelligent pour remporter le titre NCAA, et c’est une chose très trompeuse. » C’était la quintessence de Thompson: intelligente, irrévérencieuse et ne voulant jamais souffrir les imbéciles.