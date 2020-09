Dustin Johnson ne s’attarde pas sur la victoire sensationnelle de John Rahm lors de leur duel éliminatoire au championnat BMW alors que les deux meilleurs joueurs mondiaux se préparent pour le championnat du circuit de cette semaine.

Le numéro un mondial Johnson a forcé des trous supplémentaires avec un putt d’oiseau de 45 pieds au Olympia Fields Country Club dimanche, seulement pour que Rahm ait drainé un improbable descente de 66 pieds au premier trou des séries éliminatoires.

Le putt de Rahm a refusé à Johnson des victoires consécutives en FedEx Cup, et l’anticipation est palpable alors que la paire se prépare à jouer ensemble au premier tour à East Lake à Atlanta vendredi.

Néanmoins, Johnson, âgé de 36 ans, a déclaré aux journalistes que le temps passé en famille lui avait permis de se détourner facilement d’une rivalité qui pourrait s’avérer définitive.

“Je suis rentré chez moi. Je suis rentré dans mon allée, je suis monté à l’étage et j’ai vu les enfants [his wife] Paulina », a déclaré Johnson.

«C’était bien, dès que j’ai vu les enfants, vous ne pensez à rien d’autre qu’à eux et à Paulina. C’était bien de voir la famille parce que je ne les avais pas vus depuis quelques semaines, donc c’était un gros bonus .

“Mais pour moi, en ce qui concerne ce qui s’était passé à la BMW, c’était juste quelque chose qui allait arriver.

“Jon a fait un bon putt, mais je ne peux rien y faire. Je n’ai rien fait de mal pour perdre les éliminatoires, donc pour moi c’était facile de m’en remettre.”

Johnson, qui a une avance de deux coups de Rahm sous le format échelonné de l’événement de clôture de la saison du PGA Tour, se réjouit de la compagnie continue de l’Espagnol au sommet du sport.

“De toute évidence, Jon est un grand joueur et il l’est depuis un certain temps maintenant, et il continuera à être un très bon joueur pour les années à venir”, a-t-il déclaré. «Étant l’un des meilleurs joueurs du monde, il a toutes les compétences. Il le conduit bien, c’est un bon joueur de fer, il a un bon petit jeu. C’est ce qu’il faut pour être l’un des meilleurs joueurs du monde.

“Mais je suis ravi de commencer cette semaine en position n ° 1 et de jouer avec Jon au premier tour. Je pense que ce sera une excellente semaine, et j’ai hâte d’y être.”

Johnson a ajouté: “Je pense que ma forme est très bonne, et j’ai beaucoup de confiance dans le jeu en ce moment. J’ai l’impression qu’au cours des quatre ou cinq dernières semaines, j’ai été très, très cohérent, et je me sens comme chaque partie de mon jeu fonctionne bien. “