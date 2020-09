Derek Carr a été salué comme «un grand quart-arrière» par l’entraîneur des Raiders Jon Gruden après avoir pris le dessus sur Drew Brees lors d’une victoire lundi soir contre les Saints.

Alors que Brees a eu du mal à faire bonne impression, Carr a été la force motrice d’une victoire 34-24 au nouveau stade des Raiders à Las Vegas.

Le joueur de 29 ans a complété 28 des 38 passes pour 282 verges et trois touchés pour aider les Raiders à commencer la saison 2-0. Brees a réussi 312 verges, un TD et une interception sur 26 passes sur 38 pour la Nouvelle-Orléans, qui est tombée à 1-1.

PLUS: Faits saillants de la victoire de retour des Raiders

Il a été rapporté dans le passé que Gruden n’était pas le plus grand fan de Carr, mais ceux-ci ont été annulés récemment, et la performance de lundi a confirmé à l’entraîneur que son signaleur était parmi les meilleurs du secteur.

“Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d’opinions sur la performance de Derek et Derek et sur notre relation. Vous savez, il avait neuf flankers différents l’année dernière. Neuf”, a déclaré Gruden.

Réfléchissant à son premier passage à la tête des Raiders, prenant chaque saison de 1998 à 2001, Gruden a rappelé: “Nous avons eu Tim Brown [as wide receiver] chaque semaine pendant quatre ans.

“Nous avons eu, je ne sais pas combien de combinaisons différentes sur la ligne offensive. Pourtant [Carr] jeté plus de 4000 verges et 70 pour cent [completions last season], nous a mis en mesure de participer aux éliminatoires de la semaine 15.

“Ce gars est un excellent quart-arrière. Nous l’entourons de meilleurs joueurs. Et une fois que notre défense, je pense, commence à jouer à son potentiel, il peut même être meilleur.

“Il fait tellement avec le ballon et sans le ballon et dans les coulisses que je pense que les fans des Raiders devraient vraiment être fiers de lui, et je sais que je le suis.”