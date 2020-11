le Maîtres d’Augusta est présenté comme la grande opportunité de Jon Rahm pour commencer à écrire son histoire dans les majors en lettres d’or. Le golfeur de Barrika est considéré depuis des années comme l’un des plus remarquables de la planète, ce qui confirme ses résultats dans des tournois de catégorie considérable, mais moins que les quatre qui dominent le calendrier. Au Augusta National Golf Club, Rahm oppose trois buts: rendre la veste verte en Espagne, conquérir votre premier majeur et revenir au numéro un.

Jon est un golfeur qui s’est démarqué par sa constance, mais cette vertu a jusqu’à présent bloqué la possibilité de gagner un majeur. Le Basque a touché le top 5 dans trois des quatre majeures, dont Augusta, où il a terminé quatrième en 2018 et répété dans le top dix avec un neuvième en 2019. Ce quatrième est son deuxième meilleur résultat dans les majeures, avec celui obtenu dans le championnat PGA , également en 2018, et seulement derrière le ‘bronze’ à l’US Open 2019.

L’Augusta National Golf Club est un parcours qui correspond aux qualités de Rahm, comme il l’a lui-même publiquement reconnu. «Vous devez rejoindre quatre bons jours et éliminer cette mauvaise journée que j’ai eue ces deux dernières années “, prédit, dans ses meilleurs présages d’opter pour la veste verte, principale référence du golf en Espagne après la couronnes à Augusta par Severiano Ballesteros (1980, 1983), José María Olazabal (1994, 1999) et le plus récent de Sergio García (2017).

Troisième des paris derrière De Chambeau et Johnson, Rahm est considéré comme l’un des golfeurs tenus de bien réussir sur le green de l’État de Géorgie. Après deux ans à traîner dans le combat pour le titre, imaginer Jon dans la veste verte semble de plus en plus probable, tant qu’il parvient à éviter cette mauvaise journée qui l’a laissé sans la possibilité d’aspirer à une majeure avec toutes les lois. .

Troisième assaut contre le numéro un

Le premier grand prix de Rahm pourrait venir à Augusta, où il retournerait le règne en Espagne dans sa majeure préférée et gagnerait un prix supplémentaire, sous la forme de numéro un dans le classement. Jon a déjà savouré les miels du succès au sommet du golf mondial à deux reprises, en juillet et août, bien qu’il arrive en Géorgie avec la deuxième vitole du classement, avec Dustin Johnson à portée de main en cas de réalisation de sa triple couronne particulière en le club de golf national d’Augusta.