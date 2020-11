Le golfeur basque Jon Rahm. .

le Golfeur espagnol Jon Rahm a terminé ce jeudi une bonne journée d’ouverture, du moins au plus, dans le Maîtres d’Augusta, quatre coups derrière le leader provisoire Paul Casey, après un accueil amical de la tournée américaine pluvieuse qui a également profité du tenant du titre Tiger Woods.

Un déluge a suspendu le départ du Masters pendant trois heures et lorsque le golf est revenu, il l’a fait avec des fairways et des greens très réceptifs. L’attaque a été jouée le jour de l’ouverture et Rahm a pris la première place grâce à une bonne réaction. Le numéro deux mondial a terminé trois sous la normale, parmi les plus de vingt joueurs bien adaptés pour une Augusta d’automne.

Peu de temps après le redémarrage pluvieux, Rahm est parti du 10e tee, avec le favori et récent champion de l’US Open Bryson DeChambeau. Cela a coûté le départ au joueur basque mais après deux “ bogeys ”, il a réagi avec trois “ birdies ” jusqu’au 18. Un «aigle» sur le trou 2 a confirmé le changement de vitesse de Rahm. Barrika a laissé un autre «bogey» mais a fermé à ce -3 pour être en place.

En attendant la fin de jeudi, Casey a livré en séance du matin un 65 qui vise à battre son rival. DeChambeau pour sa part est resté à moins deux. Webb Simpson, Hideki Matsuyama, Lee Westwood, Louis Oosthuizen et Xander Schauffele apparaissent à leur poursuite, tout comme Tiger Woods. Le champion en titre a débuté en grande forme avec un -4, son meilleur départ de tous les temps du tournoi.

L’Américain a remporté son 15e majeur l’an dernier mais une saison de quelques tournois et de bas niveau a soulevé des doutes chez Tiger. Cependant, le geste de l’Américain s’améliorait à chaque trou, sauvant chaque moment délicat sans commettre une seule erreur sous la forme d’un «bogey». L’après-midi quittait déjà ses premiers birdies, avec Dustin Johnson et Justin Thomas menant l’assaut du soir.

Avec l’après-midi José María Olazábal avance également, tandis que l’autre Espagnol dans la mêlée, Rafa Cabrera Bello, a perdu une bonne carte dans les derniers trous, avec un “double-bogeys” au 15e et un “bogey” au 17e. terminer avec un hit au-dessus de la normale.