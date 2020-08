Le vainqueur du championnat BMW, Jon Rahm, a déclaré qu’il “n’arrivait toujours pas à croire ce qui venait de se passer” après avoir percuté un putt d’oiseau monstre de 66 pieds pour l’emporter sur Dustin Johnson dans des éliminatoires palpitantes.

Rahm a triomphé contre le leader de la FedEx Cup Johnson de façon étonnante grâce à un putt incroyable sur le premier trou des séries éliminatoires à l’Olympia Fields Country Club dimanche.

Regardant des victoires consécutives dans des tournois et cherchant un sixième trophée record des séries éliminatoires de la FedEx Cup, le numéro un mondial Johnson a forcé une confrontation à mort subite avec le deuxième classé Rahm grâce à un putt d’oiseau de 43 pieds au 18e trou. Ils étaient à égalité à 4 sous la normale après 72 trous.

“Je l’ai dit à plusieurs reprises, je traite les choses donc après le fait que je ne peux pas vraiment expliquer”, a déclaré la star espagnole Rahm après avoir remporté la deuxième épreuve des séries éliminatoires de la FedEx Cup avant le lucratif Tour Championship. Johnson a remporté le premier, The Northern Trust. «Je pense que je suis encore mentalement sur le trou des séries éliminatoires.

«Je n’arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer, ce qui s’est passé la dernière heure de jeu. Vous savez, surtout à partir de mon 15e trou, faire un birdie sur ce trou avec un fer 6 avec mon troisième coup, puis birdie le par- 3 et avoir des chances sur les deux derniers.

«Cette période d’attente pour DJ, lui faisant le putt, allant en éliminatoires, moi faisant le putt, puis essayant de rester mentalement dedans juste au cas où il ferait le dernier putt, ça a été un roller-coaster mais tellement amusant. Je pense que la meilleure façon de l’expliquer, c’est que c’était juste beaucoup de joie sur le terrain de golf pour moi. Pas parce que j’ai bien joué, mais parce que c’est ce que j’ai décidé de faire. C’est un parcours difficile. Il faut bien jouer.

«Les gens jouaient bien tôt, donc je savais que nous pouvions faire des birdies et nous amuser beaucoup. C’est probablement la raison pour laquelle tout s’est passé comme ça. Je suis resté agressif parce que je me sentais à l’aise avec le pilote, et ça Payé.”

Lorsqu’on lui a demandé si sa victoire était le moyen ultime de terminer un événement, Rahm, qui a cardé un 6 sous la normale 64 en règlement, a répondu: “J’aurais préféré ne pas être en séries éliminatoires, mais non, étant donné que, oui, probablement le plus proche, meilleure chose.

“Je ne veux certainement pas le stress qui accompagne le fait de voir la balle de DJ dans le fairway, puis ma balle dans le rugueux et il la frappe à 9 mètres, je la frappe à 60 et ce qui se passe dans mon esprit, mais si vous va me dire que je vais faire un 66 pieds pour gagner un tournoi que je prendrai n’importe quel jour.

“Je pense que nous voulons tous la finition flashy, peut-être pas le stress qui l’accompagne, mais je me suis mis à profiter même des moments inconfortables que nous avons eu là-bas aujourd’hui, et mec, c’était amusant. Alors oui, assez proche de la meilleure façon de le terminer. “