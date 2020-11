Avec la pause de trois heures due à la pluie de jeudi et moins d’heures de lumière due à novembre, les Masters ont traîné un retard qui a laissé une journée encore incomplète ce vendredi. Avec le coucher du soleil, de nombreux golfeurs ont choisi et choisiront de se joindre à l’attaque sans fin sur le parcours Augusta National et ses fairways et greens lents et réactifs.

L’un d’eux est Rahm, qui a débuté samedi à quatre coups de la tête. Là, Dustin Johnson, numéro un mondial et rival des Espagnols lors des dernières semaines du karaté, l’attendait. L’Américain a terminé son premier tour puis a joué le second devant le Basque. Lui et Thomas, l’autre prétendant au numéro un, se partagent la tête provisoire à moins 9, aux côtés de l’Australien Cameron Smith et du Mexique Abraham Ancer.

Jon Rahm il a reculé et est resté sur le 13e trou, avec un total provisoire de -8, dans une ligne qui pointe sans aucun doute vers le haut, avec cinq birdies sans échec. Le Basque a su sauver des moments délicats et jouer comme un livre pour ce vendredi, se laissant une option claire pour mener le Masters. Cependant, Augusta, avec son record final le plus bas à -18, ne fait actuellement pas de dépistage.

La coupe est actuellement à égalité sur le terrain, avec 50 joueurs sous la normale après deux jours, parmi lesquels les meilleurs au monde sans aucun doute. En outre, le champion en titre Tiger Woods détient également le rythme élevé, à quatre sous la normale et avec huit trous encore vendredi. Parmi les grands favoris, la performance ratée est celle de Bryson DeChambeau, récent champion de l’US Open.

Le puncheur américain a atteint le dernier «gros» de l’année en tant que grand favori, mais souffre à Augusta. Dans le parti de RahmPour le moment, il est hors du week-end mais toujours avec des options pour refaire surface. D’autre part, les Espagnols Rafa Cabrera Bello se battra pour passer cette coupe que le double champion des Masters José Maria Olázabal il a échoué avec un plus huit ce jour-là.