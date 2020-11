UNE puissant jon rahm a signé un tour presque parfait de 66 temps pour terminer la deuxième journée en tant que leader du Masters Augusta 2020 avec Johnson, Thomas, Arcer et Smith. Le golfeur espagnol est dans une position idéale pour remporter son premier Major et enfiler sa première veste verte.

Jon Rahm Il a commencé sa journée matinale, tôt le matin, avec un coup qui allait marquer son assaut sur l’Augusta Masters 2020. Il l’avait laissé préparé depuis la veille. Il a réussi un putt d’oiseau à 13 ans, un tir pour monter en tête avec Johnson et Thomas. Il l’a enfermé, a souri et autre chose. Rahmbo s’était levé tôt pour dominer Augusta.

La direction provisoire a donné des ailes à Rahm, qui est retourné dans la rue le 14 et a touché l’oiseau, qui était à quelques centimètres. Celle de Barrika souriait, consciente qu’Augusta le regardait.

‘Rahmbo’ balaie Augusta

À 15, un par cinq, il a décidé de jouer un deuxième coup court plutôt que de frapper le green en deux. Le troisième coup a raté le freinage et la balle est restée trop loin du trou, en montée et avec la menace de se jeter dans l’eau derrière le drapeau. Le bogey était considéré comme un moindre mal. Seul un miracle soudain pourrait l’empêcher. Et il y a eu un miracle. Un tir mémorable de l’anté-vert au trou dans cinq. Un coup de maître. Rahm souriait toujours.

Jon Rahm a participé 17 fois à un Major et jamais jusqu’à présent il n’avait atteint les deux derniers jours dans le top 5 du classement

Jon Rahm par enregistré sur le 16e trou toujours dangereux (un par trois très empoisonné) après un magnifique putt de plus de huit mètres qui a failli se terminer par un birdie. Il était toujours parmi les cinq leaders de l’Augusta Masters, mais il était le seul sur le terrain, le reste était déjà dans le club-house depuis hier soir.

Un maître de la rue

Après une formidable sortie le 17, Jon Rahm en a profité pour prendre une collation en guise de petit-déjeuner. Sa balle boueuse s’est retrouvée sur le green mais loin du drapeau après le deuxième tir. Il s’agissait de sauver le duo pour continuer avec les leaders des Augusta Masters. Il l’a sauvé après une autre puce magistrale qui lui a laissé le ballon presque donné.

Le 18e trou s’installerait si Rahm a atteint les deux tours décisifs en tant que leader seul, en compagnie des autres, ou sous un coup des dirigeants. Lors de son premier coup, il l’a frappé si fort qu’il s’est retrouvé au bord des bunkers. Je les ai sauvés de quelques centimètres. Son deuxième coup était parfait, comme s’il avait été frappé par un robot. Il l’a mis sur le vert et avec des options pour clôturer son deuxième tour avec un birdie. Il s’est échappé un peu et a terminé son deuxième tour avec 66 et à égalité à -9 avec Johnson, Thomas, Ancer et Smith en tant que co-leaders du Masters Augusta 2020.