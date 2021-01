ALLONS LA CROIX BLEUE

Oaxaca – C’était l’une des trois grandes absences de la troisième journée: Jonathan Rodríguez n’a pas été convoqué par Cruz Azul pour le déplacement à Hidalgo et affronter Pachuca, en punition sportive, après la viralisation d’une vidéo dans laquelle l’attaquant uruguayen a été vu faire la fête au moment où il devrait se concentrer avec la Machine pour la deuxième date de Guard1anes 2021 et que Mexico était au feu rouge.

Juan Reynoso a assuré lors d’une conférence de presse que l’absence de Cabecita serait indéfinie: il pourrait être de retour à la quatrième journée de Liga MX ou revenir sur les terrains plusieurs semaines plus tard, puisque tout dépendrait de son évolution footballistique et de son état d’esprit.

Cependant, Rodríguez n’a pas pu revenir avec Cruz Azul, puisque le conseil d’administration a plusieurs offres sur la table pour une éventuelle sortie avant la clôture du pass book Liga MX, qui aura lieu dimanche prochain, le 31 janvier.

Quoi qu’il en soit, Reynoso a envisagé Cabecita pour la quatrième journée, lorsque Cruz Azul reçoit les Gallos Blancos de Querétaro au stade Azteca (samedi 30 janvier, 21h00) et il est prévu qu’au moins, il sera convoqué et disponible. pour ajouter des minutes.

Comme l’explique le journaliste Rubén Rodríguez dans sa chronique de Diario Récord, «ils analysent deux options pour le week-end suivant. Le premier est de le vendre avec une offre autour de 10 millions de dollars, et l’autre est de gérer le retour du joueur dans la première équipe après ne pas avoir joué le jeu de suspension interne. De cette façon, l’amende financière serait reçue et l’affaire est oubliée, laissant le désir de la vendre et le joueur de quitter l’institution, d’envoyer immédiatement le message de repentance et de monter sur le bateau de Juan Reynoso pour le reste du concours et recherchez plus d’options ou de clarté sur l’offensive ».