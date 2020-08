Il n’y a jamais eu de porteur de ballon dans le football universitaire qui a couru plus de verges en trois saisons que Jonathan Taylor. Il a battu le record de Herschel Walker lors de sa saison junior au Wisconsin avant de quitter l’école pour la NFL. Taylor a été emmené par les Colts au deuxième tour du repêchage de la NFL 2020 avec le 41e choix au total, prenant immédiatement le moule de la recrue-RB-devenue-couchette automatique. Il devra affronter Marlon Mack pour des touches après que Mack ait frustré ses propriétaires de football fantastique avec une 2019 en proie à des blessures.

Taylor a déjà reçu des critiques élogieuses pendant le camp d’entraînement, mais sans matchs de pré-saison pour nous donner des indices, personne ne sait si Taylor sera une force fantastique à la semaine 1. Si vous lisez les feuilles de thé, cependant, vous pouvez découvrir des raisons qui valent la peine de croire aux chances de Taylor.

Perspectives fantastiques de Jonathan Taylor

Les dossiers universitaires de Taylor parlent d’eux-mêmes, mais regardons les chiffres pendant une seconde. Il s’est précipité pour 1 977 verges en première année, 2 194 en deuxième année et 2 003 en junior. Au cours de sa carrière, Taylor a accumulé 6,7 verges par course et 50 touchés au sol. Il s’est également amélioré en tant que receveur de passes lors de sa dernière année, passant de captures à un chiffre à 26 en tant que junior.

Trois fois parmi les 10 premiers au vote pour le trophée Heisman, Taylor pèse 5-10 et 226 livres, un coureur meurtrier avec une vitesse surprenante. Il a couru un tableau de bord de 4,39 secondes de 40 verges au NFL Combine.

Si nous supposons que Nyheim Hines continue d’exercer ses fonctions de capture de passes dans l’arrière-pays d’Indianapolis, alors il s’agit de savoir si Taylor peut prendre le poste de Mack. Si Taylor peut devenir le RB n ° 1, nous cherchons un RB2 solide à des fins fantastiques.

Même Mack a déclaré récemment que Taylor allait être une «bête» au niveau de la NFL. Les indications sont que Mack sera toujours une grande partie de l’offensive au début, donc Taylor ne commencera probablement pas la saison comme quelque chose de mieux qu’une option flex avec le potentiel de s’élever plus tard dans l’année.

Perspectives fantastiques de Marlon Mack

Malgré des parties manquantes d’une poignée de matchs l’année dernière, Mack a couru 1000 verges pour la première fois de sa carrière de trois ans dans la NFL. Il a toujours atteint un rendement efficace de 4,4 verges par course malgré une charge de travail élevée en carrière, et il a trouvé la zone des buts huit fois. Il n’y a aucune raison pour laquelle les statistiques de taux de Mack ne peuvent pas atteindre des niveaux similaires en 2020.

Le plus gros problème avec Mack, et la raison pour laquelle Taylor est si attrayant, ce sont les blessures. Sports Injury Predictor donne à Mack 62% de chances de se blesser en 2020 et le projette de manquer 3,1 matchs. Mack s’est fracturé la main l’année dernière, a eu deux fois des tensions importantes aux ischio-jambiers, a été enregistré deux fois avec une commotion cérébrale et s’est déchiré le labrum en 2017. Alors que ces blessures étaient peut-être floues isolément, son style de course meurtri le pousse à continuer à se blesser.

Probablement, Mack commence l’année en tant que joueur RB2 / flex qui pourrait manquer de temps à mi-chemin de la saison. Taylor pourrait occuper tout le poste pendant que Mack est absent, et le vétéran pourrait avoir du mal à retrouver l’équilibre une fois de retour sur le terrain. Mack est actuellement 33e parmi les RB, ce qui est un bon prix à payer pour ce rôle, et s’il ne se blesse jamais, il y a une chance qu’il retienne Taylor comme leader d’Indy toute l’année.

Et pour Nyheim Hines, Jordan Wilkins?

Hines a capté 63 passes en tant que recrue et 44 l’an dernier. Avec la tendance de Philip Rivers à jeter le ballon dans son dos, Hines devrait rester une bonne option PPR pour son travail sur les passes. Tout comme l’année dernière, cependant, Hines est trop petit pour être une menotte directe pour le travail précoce des Colts.

Si Indianapolis n’avait pas repêché Taylor, Wilkins serait un choix populaire derrière Mack, sujet aux blessures. Dans l’état actuel des choses, il sera enterré plus loin sur la carte de profondeur. Son nom mérite d’être rappelé, car il a accumulé en moyenne 5,8 verges par course dans sa carrière dans la NFL.