Oui! Oui! Oui! … L’ironie.

En 2017, Jordan Eberle était membre des Oilers d’Edmonton et il n’a marqué aucun but en séries éliminatoires en 13 matchs. Mardi soir, de retour à Edmonton, mais en tant que membre des Islanders de New York, il a maintenu les rêves de la Coupe Stanley de son équipe actuelle avec le vainqueur du match 2-1 en double prolongation.

“Les garçons se sont battus dur ce soir”, a déclaré Eberle après le match. “De toute évidence, marquer cela et continuer à bouger et se donner une autre chance dans quelques jours est énorme.”

Les Islanders sont entrés dans le cinquième match de la finale de la Conférence de l’Est contre Tampa Bay avec un score de 3-1 dans la série des sept meilleurs. Le défenseur Ryan Pulock a brisé la glace – et une sécheresse de 18 matchs – au cours de la première période en avantage numérique. Dans le cadre du milieu, Victor Hedman a noué les choses puis le score est devenu silencieux.

Les deux équipes ont eu des œufs d’oie dans le troisième, alors le match s’est dirigé vers les prolongations. Et puis un autre. Et on aurait dit qu’il se dirigeait vers un troisième jusqu’à ce qu’il reste moins de huit minutes dans la période. Sur un tir en éventail de Kevin Shattenkirk du Lightning, Anders Lee et Eberle ont éclaté 2 contre 1. Le capitaine des Isles a ensuite plumé la passe à Eberle qui l’a enterrée pour garder son équipe en vie.

Eberle a tout à fait le talent de marquer de gros buts en sol canadien.

En 2009, au Championnat mondial junior de l’IIHF à Ottawa, il a marqué «The Goal» contre la Russie avec 5,4 secondes à jouer en temps réglementaire pour égaliser la demi-finale. Le Canada a finalement gagné dans une fusillade – où il a également marqué – puis a remporté le match pour la médaille d’or contre les Suédois.

L’année suivante, dans sa ville natale de Regina, en Saskatchewan, le Canada était mené 5-3 dans le match pour la médaille d’or contre les États-Unis avec trois minutes à jouer. Il a marqué deux buts dans la finale 2:49 pour égaliser les choses, mais les Américains continueraient à gagner en prolongation.

“C’est le plus gros depuis longtemps, c’est sûr”, a déclaré Eberle avec un rire et un grand sourire. “Vous devez d’abord avoir l’opportunité de le faire. Cette équipe s’est battue pour arriver là où nous sommes et nous n’avons pas fini.”

“Je pense que c’est juste son comportement”, a déclaré l’entraîneur-chef Barry Trotz à propos du but d’Eberle lors du grand match. “Il se met beaucoup de pression parfois quand il ne marque pas. Il a un niveau d’attentes assez élevé qu’il met sur lui-même, mais je pense qu’il aime juste ces moments.”

Le but de mardi n’était que le sixième des séries éliminatoires pour Eberle après en avoir mis 16 en saison régulière. Et bien qu’il n’ait peut-être pas marqué de buts en séries éliminatoires pour les Oilers, il a marqué 165 matchs en 507 matchs pour l’équipe locale d’Edmonton – et un but clé pour les Islanders à Rogers Place, que le gardien de but Semyon Varlamov a célébré avec style.