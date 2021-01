Il Barcelone visitera le stade de Cornellá à mesurer contre l’équipe catalane en huitièmes de finale de la Copa del Rey et il y aura un footballeur du côté de Culé qui a été très important dans le rival du Barça: Jordi Alba. L’arrière gauche était pendant son enfance à Cornellá et grâce à cela, le club a eu des revenus pendant ses années professionnelles.

Jordi Alba Il était membre de Cornellá en 2006, où il est resté deux saisons, et de là, il a fait le saut vers Valence, où il a commencé à briller et à devenir l’un des meilleurs arrières gauches du monde. L’équipe qui a payé environ 6000 euros pour sa signature, mais c’était son transfert à Barcelone ce qui a vraiment laissé une grosse somme d’argent dans les coffres du rival des culés en huitièmes de finale du Copa del Rey.

En plus de recevoir une compensation pour les droits à la formation, le Valence a dû payer entre 700.000 et 900.000 euros pour Cornellá par l’une des clauses figurant dans le contrat de vente de Jordi Alba. Le montant inscrit par l’entité catalane représentait ce qui, à l’époque, était le budget de Cornellá pour un an.

Le match de Coupe de ce jeudi ne sera pas n’importe quel match pour @JordiAlba. Le Cornellà-Barça signifiera le retour de l’azulgrana dans lequel il était chez lui de 2005 à 2007. pic.twitter.com/oHHMUGA8OD – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 19 janvier 2021

Ce choc de Copa del Rey Cela pourrait être l’occasion pour les moins habituels d’avoir des minutes, donc tout indique Jordi Alba sera un substitut et Junior prendrait sa place dans le onzième Ronald Koeman. Malgré cela, il serait logique que l’international espagnol participe à l’appel et puisse être dans la Municipalité et passer par la salle de formation et vidéo, qui porte son nom en son honneur.