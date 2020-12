Jordi Farré, pré-candidat aux élections de Barcelone, est passé par les microphones du RAC1 où il a laissé un message: «Messi et Neymar joueraient ensemble au Barça l’année prochaine ». C’était à quel point il était énergique qui était le promoteur de la motion de censure contre Josep Maria Bartomeu et son conseil d’administration. Le président catalan assure qu’il a parlé avec les environnements des deux joueurs, et tous deux sont prêts à défendre les couleurs du Barça la saison prochaine.

«Messi et Neymar joueraient ensemble au Barça l’année prochaine. Je suis sûr que Messi ne veut pas y aller. J’ai parlé avec son entourage, je n’ai avancé en rien, mais il m’a dit qu’il voulait rester, mais que veut un projet gagnant. Mon projet est que je renouvelle année après année, après avoir créé une marque commune entre Messi et Barça et que Messi est le président d’honneur», Il a commenté le programme Tu diràs sur RAC1. Même s’il a précisé que la star du Barça va devoir baisser son salaire pour s’adapter aux besoins économiques de l’entité: “Ils doivent s’adapter aux conditions actuelles du club”.

Tout d’abord, afin de revenir à Barcelone, Farré explique que Neymar devrait retirer les poursuites contre le club et demander pardon. «Neymar sera le bienvenu, mais la première chose à faire est de retirer les demandes, demandez pardon sans humiliation … nous faisons tous des erreurs. Nous avons parlé avec leur environnement et ils nous ont parlé de «rentrer à la maison». Qui ne veut pas du troisième meilleur joueur du monde de l’équipe? », A reconnu.

Le candidat affirme qu’il existe une autre façon de faire venir le Brésilien, pour ne pas avoir à débourser les plus de 200 millions qu’il en coûterait pour signer la star du PSG, puisque le club parisien n’est pas prêt à le laisser partir: «Il existe une option qui est la demande de transfert, qui équivaudrait à une année symbolique, car 40 à 45 millions viendraient». La vérité est que, pour le moment, les chances pour Neymar et Messi de se retrouver au Barça sont minimes, tout indique qu’ils pourraient jouer ensemble à Paris, et plus encore après les derniers clins d’œil de l’Argentin au champion de Ligue 1 votant pour ses joueurs (Neymar et Mbappé) et son gardien (Keylor Navas) au Best.

Farré viendrait avec Xavi

En plus de signer Neymar et de renouveler Messi, Farré assure qu’il compterait sur la présence de Xavi Hernández pour diriger l’équipe du Barça. «Xavi Il est le meilleur milieu de terrain de l’histoire du football. Il nous a déjà dit que jusqu’en 2022, il ne viendrait pas au Barça. Il C’est l’avenir du Barça, mais il faut commencer par la filiale connaître l’environnement en tant que coach. Je ne pense pas qu’il veuille entraîner d’anciens coéquipiers.

Xavi a récemment déclaré que continuera au Qatar jusqu’à la Coupe du monde 2022, il a donc exclu toute possibilité de revenir au Barça en tant qu’entraîneur. Il y avait eu beaucoup de spéculations sur l’option de l’ancien joueur du Barça pour remplacer Koeman, certains candidats avaient mis son nom sur la liste, cependant, le Catalan a fermé cette porte, au moins, jusqu’après la Coupe du monde du Qatar.