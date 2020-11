Jordi Llopart, qu’en 1980, Moscou a remporté la médaille d’argent dans la marche de 50 kilomètres -le première médaille d’athlétisme espagnol aux Jeux Olympiques– et a été champion d’Europe de distance à Prague 1978, il est décédé ce mardi à l’âge de 68 ans, rapportent sur les réseaux sociaux Ramon Cid, ancien directeur technique de la Fédération royale espagnole d’athlétisme.

Llopart, pionnier de la marche espagnole avec Josep Marín, est né le 5 mai 1952 à El Prat de Llobregat (Barcelone). Il a participé à trois éditions des Jeux Olympiques: Moscou 80, Los Angeles 84 et Séoul 88.

Très mauvaise nouvelle. Jordi Llopart est décédé. Pionnier et grand parmi les grands. Un câlin à tout votre peuple. D.E.P. – Ramón Cid – OLY (@ RamnCid2) 10 novembre 2020

Il a également été assistant technique sanitaire (1970-74), diplômé en tourisme et a étudié comme officier en arts graphiques. Il a travaillé comme assistant administratif au bureau des finances de la mairie de Prat de Llobregat (1976-1983), où il était en congé pendant son temps consacré à l’athlétisme.

Il a toujours été membre du groupe sportif culturel La Seda et son entraîneur était son père, Moises Llopart, à l’exception des deux étapes au cours desquelles le Polonais l’a dirigé au Mexique Jerzy Hausleberg.

Il a commencé à pratiquer l’athlétisme en 1965, d’abord dans des épreuves de cross-country et dans les 1,00 et 3,00 mètres.

Dans 1976 a été proclamé champion d’Espagne pour la première fois dans la course de 20 km sur piste et deux ans plus tard, il a décroché son premier titre national du 50 km, qu’il a revalidé dans les éditions 1979, 1981, 1985, 1986, 1989, 1990 et 1991.

Dans cette dernière distance, il était détenteur du record national à la fois sur piste, avec 3h.52: 15.0 (1981), et sur route, avec 3h.52: 15.0 (1979), qu’il a réalisé le 28 mai 1981 dans la ville norvégienne de Bergen et qui était aussi un record européen.

Lors de l’épreuve de Moscou de 1980, il a remporté la médaille d’argent au 50 km de marche. C’était la première fois qu’un athlète espagnol montait sur le podium lors d’une épreuve olympique. À Los Angeles 84, il était septième et à Séoul 88, treizième.

Aussi participé à trois Coupes du monde, toujours dans les 50 kms. Mars. C’était à Helsinki 83, Rome 87 et Tokyo 91, avec des résultats discrets.

Il a participé à quatre championnats d’Europe, entre 1978 et 1990, et a remporté l’or le 2 septembre 1978 à Prague – la première médaille d’or pour un athlète espagnol -, la sixième place à Athènes’82 et la neuvième à Stuttgart ‘. 86. De plus, il a disputé treize Coupes du monde (1973-91)

Il a pris sa retraite de la compétition après la quatrième position dans le championnat espagnol de marche, en mars 1992 à Badalona, ​​avec lequel il a été exclu de l’équipe olympique pour Barcelone 92.

Il a ensuite commencé son stage en tant qu’entraîneur, dans lequel il avait comme élèves Daniel Plaza – champion olympique à Barcelone’92 – Basilio Labrador, Jesús Angel García Bragado – champion du monde 1993 et ​​finaliste en 1997 et 2001 – Teresa Linares, la polonaise L’Espagnol a nationalisé Beata Betlej et plusieurs marcheurs japonais.

En outre, il a été président de l’Association catalane des athlètes contre la drogue et depuis janvier 1993 conseiller de la Fédération espagnole dans la catégorie marche, organisation dont il était entraîneur national féminin dans les années 1990.

Entre novembre 2005 et novembre 2008 il était secrétaire technique de la section athlétisme du FC Barcelone.

À cette dernière date, il a été embauché comme coordinateur technique par le Mexique, via Hausleberg, pour responsabiliser ses marcheurs pour le cycle olympique 2008-12.

Après cette expérience, qui a pris fin en décembre 2012, il était au chômage et a depuis souffert de difficultés économiques, percevant des allocations de chômage de 426 euros et une aide temporaire que le Comité olympique espagnol lui a octroyée via un programme pour athlètes. comme celui reçu par le centre de haute performance de Sant Cugat et la mairie de Calella.

Pendant quelques mois en 2015, il a travaillé comme conseiller Fitwalking (marche pour la santé) au sein de la société espagnole de nutrition Bluebonnet. De plus, en 2011 à Canet de Mar, il a créé «l’école pour marcher». De plus, depuis 2015, il était conseiller technique de l’équipe de marche japonaise.

Il était en possession du “Ya de oro” aux valeurs humaines de 1980, de l’insigne d’or de la Fédération espagnole d’athlétisme (1993), de la médaille d’argent de l’Ordre royal du mérite sportif (1994) et de l’Ordre Olympique du CIO (2000).

Il s’est marié dans un second mariage avec l’ancienne marcheur lituanienne Sonata Milusaiskaite, qu’il a également formée et avec qui il a eu deux filles (Karina et Victoria). En décembre 1979, il avait épousé María del Carmen, avec qui il avait deux filles.

Le marcheur Diego García, finaliste européen de la marche des 20 km, affirme sur les réseaux sociaux que «tout a commencé avec Jordi Llopart». “Si aujourd’hui certains d’entre nous peuvent s’y consacrer, c’est en grande partie parce que Jordi a ouvert la voie à la marche espagnole.”

Pour le président de la RFEA, Raúl Chapado, la mort de Llopart est “une nouvelle douloureuse et terrible”.

Posséder Ramón Cid assure que Jordi Llopart était “un pionnier et un grand parmi les grands”.