Jordi Llopart, historique de l’athlétisme espagnol, est décédé à l’âge de 68 ans des suites d’une crise cardiaque, comme le confirme le RFEA via les médias sociaux. Dans le message, on pouvait lire: «Après les diverses informations publiées hier sur la mort de Jordi Llopart, la famille nous a dit qu’elle venait d’être produiteIls apprécient également «le soutien et les expressions d’affection reçus par le monde entier de l’athlétisme et du sport en général». DEP marcheur ».

Lundi, Ramón Cid, ancien directeur technique de la Fédération royale espagnole d’athlétisme, a rapporté la mort de l’ancien athlète catalan, mais des sources familiales ont averti que Jordi est en vie, bien que dans le coma en raison d’une crise cardiaque. Llopart a été le premier athlète à obtenir une médaille olympique dans l’histoire de l’Espagne, comme cela s’est produit aux Jeux olympiques de Moscou en 1980, avec une brillante médaille d’argent dans la marche de 50 kilomètres.

Llopart a également participé aux Jeux de Los Angeles 1984 et Séoul 1988, bien qu’il n’ait pu obtenir une autre médaille comme celle qui l’a fait entrer dans l’histoire de l’athlétisme espagnol. En outre, a été champion d’Europe à Prague 1978. Né à El Prat de Llobregat, il a été le pionnier de la marche espagnole, la discipline d’athlétisme qui a apporté le plus de succès aux supporters nationaux.

En plus d’être un athlète, Jordi était assistant technique de santé et diplômé en tourisme, titres auxquels il faut ajouter les études d’agent d’arts graphiques. Agité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’athlétisme, il faisait déjà partie de la section athlétisme du Fútbol Club Barcelona au 21ème siècle.

Avec quatre filles de ses deux mariages, Llopart a obtenu le “ maintenant l’or ” pour les valeurs humaines en 1980ainsi que l’insigne d’or RFEA en 1993. En outre, il a également reçu la médaille d’argent de l’Ordre royal du mérite sportif (1994) et de l’Ordre olympique du CIO (2000).