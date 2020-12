Alejandro avait toujours une longueur d’avance. Comme il était gardien de but, il s’entraînait parfois avec les anciens, et il avait déjà dû entrer dans la première dynamique de l’équipe avant pour un entraînement. Mais les débuts sont venus en premier à Jorge, et presque de manière inattendue, car Chus Bravo a été blessé. L’arrière central a eu un peu plus de temps dans l’équipe première, mais avec son frère, ils ont apprécié cette sensation unique de jouer pour le Sporting, dont ils avaient rêvé lorsqu’ils étaient enfants, et de le faire en même temps. “C’est le meilleur, ce n’est plus seulement jouer pour l’équipe de votre ville, c’est que vous avez l’opportunité avec votre frère jumeau”, explique Jorge García Torre. «Notre famille a beaucoup apprécié», souligne Alejandro. Tous deux sont toujours actifs en route vers 37 ans – ils les rencontreront le mois prochain – dans les rangs de Llanera à Tercera, dans un syndicat très spécial.

Ensemble, ils ont commencé à jouer au football aux Estudiantes de Somió, et ont fait le saut dans leur deuxième année de friture au Sporting. Lors de la saison 2005-2006, Ciriaco Cano leur a donné l’opportunité de faire leurs débuts, dans une année de difficultés financières pour le Sporting. «Tout le monde de ma génération était monté, mais je suis resté dans la filiale. Chus Bravo a été blessé, je suis monté, et le premier jour j’ai déjà joué contre Albacete », explique Jorge. «Je me souviens avec tendresse d’un conseil de Quini, qui m’a dit:« Plus c’est facile, mieux c’est ». Je l’ai gardé pour toujours », souligne-t-il.

Dans le cas d’Alejandro, l’occasion s’est présentée vers la fin de la saison, lorsque Roberto a été sanctionné pour cinq cartons jaunes. “Ils ont marqué deux buts pour moi et je n’ai pas eu beaucoup de chance ce jour-là contre Levante, mais j’étais un rival fait pour monter”, se souvient le but, qui avait encore quelques matches de participation la saison suivante, avant d’être prêté à Carthagène en 2007.

Leurs chemins se sont séparés après le Sporting. La promotion à Primera en 2008 a laissé Alejandro sans place, qui a continué son chemin à travers Ponferradina, Recreativo de Huelva ou Racing. Alors que Jorge a pu jouer dans la catégorie la plus élevée du football rojiblanco espagnol, il a continué sa carrière à travers Murcie, Lugo ou Llagostera. Et maintenant, au-delà de la coïncidence dans la Llanera, ils le font également en travaillant dans la société d’ingénierie TSK. «Bien que nous soyons dans des bâtiments différents, moi dans l’administration et Jorge dans les ressources humaines», explique Alejandro, qui était le père de deux jumeaux cette année. «Suivez la tradition», dit-il en riant.

Sur le terrain, ils diffèrent toujours par leur position, mais à Mareo, ils ont joué une blague à un technicien, bien qu’ils préfèrent ne pas révéler leur identité. «Nous changions de place dans le vestiaire et demandions à voir s’ils nous reconnaissaient, et il se faufilait toujours. La chose typique qui se fait quand il y a deux jumeaux », explique Jorge. Partout où l’un était, l’autre l’accompagnait toujours. Ils partageaient une bande d’amis. Et c’est pourquoi leur passage au Sporting les a aidés à avoir un souvenir encore plus spécial. Là, ils avaient leur père adoptif, Alejo Caso, commis et majordome d’El Molinón. “Son fils était un bon ami à nous. Il nous a beaucoup enveloppés, nous avons partagé de bons moments avec lui. Nous avions une affection particulière pour lui “disent-ils, en posant pour la photo de LA NUEVA ESPAÑA à côté de la plaque que Caso a dans un parc de La Guía, tout près d’El Molinón. De plus, les deux sont membres du club qui porte son nom.

Jorge et Alejandro ont fait leurs débuts l’année du centenaire, il y a trente ans, à une époque de crise économique délicate. Désormais, avec le “cinquième de l’école” en charge, le Gijón et les jeunes de Mareo ont à nouveau un rôle de premier plan. «Je suis content de voir des gens de la maison, mais ce serait plus parfait de les avoir aussi avec de l’argent et sans problèmes, et pas parce que le plafond salarial l’impose», dit Jorge. “Payer à vie pour regarder les matchs de sport maintenant, ces jeunes donneront un plus certain à long terme”, ajoute Alejandro, qui envisageait déjà les matchs à domicile en tant que jeune homme. “Ablanedo était le produit phare, mais ma référence pour le but était Sergio Sánchez”, dévoile.

Maintenant, suivant avec le cœur de deux autres fans du Sporting, ils accélèrent leur carrière de footballeur, s’amusant ensemble à Llanera, avec qui ils ont déjà disputé les barrages l’année dernière. “C’était un club humble quand je suis arrivé, et maintenant nous rêvons de monter”, avoue Alejandro, le premier arrivé. «Les deux frères continuent à jouer ensemble nous motive, et nous emportons avec nous un autre souvenir pour nous et la famille, comme une fois que nos parents sont allés nous voir tous les deux à un match à Malaga. Nous n’apprécions pas autant à l’époque que s’ils l’avaient fait que nous soyons venus jouer deux frères jumeaux au Sporting », concluent-ils.