Avec ce titre Joan Mir termine une prodigieuse décennie d’Espagne en MotoGP qui a débuté en 2010 avec Jorge Lorenzo. Jusque-là, seul Álex Crivillé avait mis l’Espagne sur la carte après avoir remporté le titre en 1999, étant ainsi le premier de ce pays à le faire. Depuis lors, ce furent des années noires et sèches pour la moto espagnole jusqu’à la fin de Lorenzo en 2010.

Sete Gibernau a affronté Valentino Rossi pour le championnat en 2003 et 2004, mais n’a pu terminer que deuxième. La domination italienne était énorme, personne ne pouvait le battre et il a remporté sept championnats du monde, cinq d’affilée, entre 2001 et 2009. Puis Jorge Lorenzo est arrivé pour mettre un terme à l’histoire d’amour de Rossi en MotoGP. 2010 était un avant et un après pour la moto espagnole avec le premier championnat des Baléares dans la catégorie reine.

L’année suivante, il essaya de revalider le titre mais Casey stoner il a gagné le match. L’Australien a connu une année presque parfaite et a remporté son deuxième championnat du monde MotoGP, mais c’est n’a pas réussi à arrêter l’approche du vent espagnol. Lorenzo a regagné le trône en 2012 et depuis lors, tous les championnats ont eu une couleur espagnole claire. Les titres ont été partagés entre Marc Márquez et le majorquin ces dernières années.

Honda a remporté un total de six titres depuis son arrivée au MotoGP en 2013 (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019). Il n’y a que deux ans pendant lesquels il n’a pas été en mesure de grimper au sommet et à la fois un Espagnol a été le champion. Le premier à briser cette séquence a été Jorge Lorenzo en 2015, qui a profité d’une mauvaise campagne de son compatriote qui a terminé troisième au classement général, et l’autre était Joan Mir cette saison.

Mir a profité de l’absence de Márquez pour cause de blessure pour remporter son premier titre en MotoGP. Même si Il ne faut pas non plus oublier Dani Pedrosa. Le Catalan a toujours étouffé le titre de la catégorie reine, il n’a jamais pu avec Lorenzo et Márquez ou avec Rossi, mais il était deuxième trois fois (2007, 2010 et 2012) et troisième trois autres (2008, 2009 et 2013).