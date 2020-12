Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso Ils continuent leur bataille particulière de zascas. Les anciens coéquipiers de Ducati profitent de toute apparition publique pour se piquer et Jorge Lorenzo l’a encore fait dans un ‘Questions et réponses’ sur son profil Instagram officiel.

Le pilote espagnol a réagi aux propos d’Andrea Dovizioso dans une interview avec DAZN: «Il m’aime toujours à coup sûr. D’autant que dès qu’il le peut, il m’attaque dans les interviews. Je n’ai pas pu comprendre si c’est parce que n’a pas pu assimiler que depuis deux ans il a toujours été en retard avec le même vélo ou quoi. Ayant remporté tant de championnats, il devrait être au-dessus de ces choses, mais je remarque qu’il y a quelque chose qui le dérange et je ne peux pas comprendre son esprit, c’est un peu particulier », a déclaré l’Italien.

Lorenzo n’a pas mis trop de temps à répondre. Dans une “ Questions et réponses ” sur son Instagram, un utilisateur lui a envoyé une question quelque peu compromettante: “Dovizioso a dit que vous ne l’aimiez pas parce que vous nous avez dit qu’il vous avait battu à Ducati, est-ce vrai?”demanda un disciple du pilote de Palma. La réponse a été très dure: «Nous savons tous les deux que cela ne vient pas de l’ère Ducati. Il m’enviait depuis la 250cc, mais je voulais donner une chance à notre relation. Lors de ma première saison chez Ducati, je me souviens de l’avoir félicité sur le podium et sa seule réponse a été des mots négatifs à mon égard, à savoir si mes méthodes d’entraînement étaient adéquates après un mauvais résultat ou même après une chute fortuite ou une panne mécanique», Lorenzo commence à répondre.

«Je comprends que ça lui a fait mal que Ducati ait décidé de parier sur un champion et de le payer 12 fois plus que lui, mais la réalité est que je l’ai battu en 250cc, en 9 ans en MotoGP dont ceux d’entre nous qui roulons tous les deux sur une Yamaha et la deuxième année une fois que j’avais la moto à mon goût, j’ai aussi pu le battre régulièrement et me mettre devant lui au championnat », A écrit Jorge Lorenzo dans ses stories Instagram.

Enfin, il a conclu son message en souhaitant un Joyeux Noël à son ancien collègue: «Malheureusement, une blessure a arrêté mon processus de croissance chez Ducati. Alors bien sûr Andrea, Tu sais bien et le monde aussi que je ne t’aime pas car tu m’as gagné la première année d’adaptation avec Ducati, c’était normal, comme je t’aurais gagné le reste des années d’être resté chez Ducati. Joyeux Noël! », Conclut Lorenzo face à face avec Andrea Dovizioso, son ennemi intime.