Jorge Lorenzo il était sous le mystérieux corbeau de l’émission Mask Singer d’Antena 3. Le pilote des Baléares a démontré ses talents de chanteur et de danseur sur le programme de télévision populaire et a été largement applaudi pour ses performances. Lorenzo a été le premier expulsé de la finale et a avoué s’être amusé enfant pendant le programme.

Mask Singer: devinez qui chante a célébré la grande finale de sa première édition sur Antena 3 avec un dernier gala dans lequel il a démasqué l’identité de ses quatre célébrités restantes, parmi lesquelles était Jorge Lorenzo, masqué comme le corbeau. En outre, Toni Cantó était le caméléon, Genoveva Casanova le caniche et Paz Vega, Catrina, qui a fini par prendre le masque d’or dle concours.

La participation de Jorge Lorenzo au programme populaire n’a laissé personne indifférent. Le cavalier majorquin a surpris tout le monde avec ses performances dans lesquelles il a montré son talent pour le chant et la danse. «J’ai toujours assez bien chanté, Bien que pas pour me consacrer professionnellement, mais avec mes amis dans les bars karaoké comme je vais toujours. Et quand je voyage en Malaisie et là-bas aussi. Il n’y a personne pour me prendre le micro »a commenté le champion de moto.

“Sa voix m’émeut et je suis ravi de penser qu’il y a une personne qui ne s’est pas consacrée à la musique et qui a ce talent caché”, a déclaré Javier Ambrossi, l’un des chercheurs de Mask Singer, à propos des performances de Jorge Lorenzo sous les Corbeaux.

Raven nous chante en italien! 🇮🇹 Il ose avec un classique @RamazzottiEros! 🎶🎶 #MaskSingerFinal https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/u79ZWxehdL – Mask Singer (@ MaskSingerA3) 23 décembre 2020

La chanson que Jorge Lorenzo a chantée lors du dernier gala de Mask Singer était Piu bella cosa d’Eros Ramazzotti. Le pilote a osé une chanson en italien pour le dernier gala. «Vous m’avez entendu chanter dans de nombreux styles, mais mes meilleurs souvenirs ont un rythme de samba», Lorenzo a déclaré après avoir interprété la chanson du chanteur italien.

Eh bien oui, j’étais le RAVEN! 🙋🏼‍♂️😜 Quelle expérience de chanter sous le masque du corbeau à @ MaskSingerA3… 😅 Fier d’avoir pu atteindre la finale. ✌️🥳 # Cuervo #MaskSinger #MaskSingerFinal #TheMaskedSinger # Antena3 pic.twitter.com/POeUXqw8O8 – Jorge Lorenzo (@ lorenzo99) 23 décembre 2020

