Jorge Mendes continue d’étendre son empire. Le super agent des footballeurs vient de débarquer dans le monde du cyclisme après avoir conclu un accord de collaboration avec Corso Sports. Les Portugais reprendront la représentation de deux jeunes stars du pays portugais comme Joao Almeida –La sensation du dernier Giro d’Italia– et Ruben Guerreiro –Education Premier corridor exceptionnel–.

Ce sont les premiers pas de Mendes dans un monde où les contrats ne durent pas aussi longtemps que dans le football –Généralement tous les deux ans, il est renégocié– et où vous pouvez obtenir de bonnes commissions, non seulement en signant des contrats, mais en attirant de nouveaux sponsors. Le superagent a les contacts et l’accès pour conquérir un monde où les équipes de WorldTour se déplacent près de 200 millions par an.

Mendes, à travers son accord avec Corso Sports, ne va pas donner un point sans fil. Les Portugais auront également accès à l’ancien champion du monde sur route 2019 Mads Pedersen, ainsi que le champion en titre du Giro d’Italia, Tao Geoghegan Hart, pour négocier leurs futurs contrats. Le superagent compte parmi ses effectifs certains des plus gros deux-roues et espère que grâce à son nom, il pourra attirer plus de clients.

Les Portugais, à travers sa société Gestifute, a actuellement des stars du football telles que Cristiano Ronaldo représentées comme représentées, Di María, José Mourinho, Bernardo Silva, Diogo Jota, James Rodríguez ou Diego Costa. Son empire s’étend à 127 footballeurs et neuf entraîneurs. Il est également présent dans d’autres sports portant les intérêts de la star de la Formule 1 Charles Leclerc, de la championne du triple saut Patricia Mamona ou du surfeur Frederico Morais. Son entrée dans le monde du cyclisme promet des courbes. Le cycliste le mieux payé d’aujourd’hui est Peter Sagan avec un bénéfice annuel de 5 millions d’euros.