Le long de l’année, Ayacucho FC, sous la direction du «professeur» Gerardo Ameli, a remporté le titre de l’une des meilleures équipes du tournoi. Mais tout cela s’est concrétisé lorsqu’il a battu Mannucci 1-0, avec un but à la dernière minute de Mauricio Montes, qui lui a donné le billet pour la finale de la phase 2 ce samedi contre les «brasseurs». En fait, Jorge Murrugarra, un jeune milieu de terrain de 22 ans, a un poids important dans l’atteinte des objectifs. Il a 25 matchs, dont 18 en tant que partant, et est une pièce clé dans les «onze». “Cristal a des joueurs très importants, faire des erreurs peut nous coûter cher”, nous a-t-il dit sur Deporcast. Découvrez comment les «renards» atteignent la finale.

Grande campagne d’Ayacucho, il y a eu six matchs sans perdre dans la dernière partie qui les ont aidés à se rendre en finale de la phase 2, comment se sent le groupe?

Très bien, calme-toi. Je pense que c’est la récompense du sacrifice et des efforts que l’équipe a consentis au cours de l’année. Si vous voyiez ce que nous avons laissé en formation, vous réaliseriez notre travail.

En début d’année, ils ont imaginé disputer une finale et se qualifier pour la Copa Libertadores …

Depuis le début de l’année, nous avons décidé de participer à un tournoi international. Et maintenant aussi pour être champion, je pense que nous avons des chances. Nous savons que ce sera difficile, mais nous avons confiance et cela vaut beaucoup.

Comment le but de Mauricio Montes a-t-il été crié contre Mannucci?

La vérité est. Très heureux. C’était un but à la dernière minute et il a été vécu avec une grande intensité.

Comment était cette garde-robe?

Oui, les gens chantaient, prenaient beaucoup de photos, surtout il y avait de la joie car l’équipe s’est qualifiée pour la Copa Libertadores. Nous avons réalisé quelque chose d’historique pour le club.

Pensez-vous que Cristal est la meilleure équipe de la Ligue 1?

Nous connaissons l’équipe qu’est Cristal, après la pandémie, c’est celle qui a obtenu les meilleurs résultats. Nous pensons toujours à bien faire les choses, l’équipe est motivée et veut sortir et gagner.

Que vous conseille le plus «l’enseignant» Ameli?

Il nous dit d’être calme, d’être une équipe humble, d’avoir beaucoup de sacrifice et aussi de courir beaucoup.

Et à toi?

Cela me met toujours dans deux positions. La chose normale est “6”, ancre, pour que je reste et que l’équipe joue. Et cela me permet aussi parfois d’atteindre la zone rivale. Cela me donne confiance.

On spécule beaucoup sur un certain favoritisme envers Cristal pour jouer la finale nationale contre le «U», vous inquiétez-vous?

Oui, j’ai entendu cela de nombreux journalistes, mais nous avons des armes pour faire un bon match et obtenir un résultat favorable.

Murrugara est à Ayacucho depuis une saison. (La diffusion)

Pouvez-vous imaginer gagner le championnat national?

Nous allons pas à pas, match par match. Si nous obtenons un bon résultat, nous penserions davantage à l’université. Cristal a plus de chances, nous savons que si nous ne gagnons pas, nous rentrerons chez nous.

Ils doivent jouer cinq matchs pour être champions …

Nous savons que c’est compliqué, mais l’équipe va bien.

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus chez Cristal?

Cristal a des joueurs très intéressants, il faut faire le moins d’erreurs possible. Nous savons que contre eux, ils peuvent coûter cher.

Avez-vous peur de Cristal?

Nous n’avons pas peur de Cristal, mais nous savons qu’il est compliqué. Nous devons utiliser nos armes pour faire un bon match.

Quelle est votre situation avec Ayacucho?

Maintenant j’ai un contrat jusqu’à la fin de l’année, le lendemain je suis libre. Je suis en pourparlers avec le club, mais je vais aussi commencer à écouter les options.

Cela vous motive-t-il à jouer la Copa Libertadores?

J’aimerais rester et jouer la Coupe, mais mon représentant le voit déjà.

Vous semble-t-il juste qu’Alianza reste en Ligue 1 après avoir perdu la catégorie sur le court?

Je ne veux vraiment pas faire de commentaire. Mais j’aurais aimé qu’Alianza reste, cela m’a fait un peu triste qu’il descende. C’est toujours agréable de jouer contre de grandes équipes.

Atteindre l’équipe nationale vous rend fou?

Je prends les choses doucement, mais c’est toujours le rêve de tous les joueurs. Si un jour je dois l’être, je laisserai tout.

Pensez-vous qu’il serait plus facile d’y arriver si vous êtes dans une grande équipe?

Aujourd’hui, ils regardent déjà toutes les équipes, pas seulement celles de Lima. En Ligue 1, n’importe quelle équipe en combat une autre.

