Depuis les installations du Noria, Jaime Ordiales, le directeur sportif du Cruz Azul FC, a rencontré les présidents des conseils d’administration et de surveillance de la coopérative de ciment, Víctor Velázquez Rangel et José Antonio Marín Gutiérrez.

Ce vendredi, Jaime Ordiales a accueilli le Velázquez Rangel et Marín Gutiérrez et les dirigeants des conseils d’administration et de surveillance, où ils ont fait une brève visite de l’établissement de La Noria, en plus de s’exprimer sur divers sujets qui impliquent l’administration du conseil d’administration de Cruz Azul.

Les présidents des conseils d’administration et de surveillance, en compagnie de Guillermo Barradas et Andrés Aguinaco a profité de leur rencontre avec Jaime Ordiales pour se mettre à jour sur ce projet sportif.

Cette première rencontre avec le Club, a eu lieu avant le match que l’équipe bleu ciel disputera ce samedi contre les Correcaminos.

“Nous sommes ici pour offrir un excellent soutien à l’équipe, il y a beaucoup de fans à l’intérieur et à l’extérieur du pays, nous espérons que dans le match de demain tout se passera bien pour l’équipe Cruz Azul”, ont-ils déclaré dans une vidéo.

Billy Álvarez se préparait à éliminer les preuves: l’avocat de Cooperativa Cruz Azul

Billy Alvarez, ancien directeur général de la Cooperativa La Cruz Azul, et «ses complices» se préparaient «à nous empêcher de trouver des preuves d’un crime», a déclaré Guillermo Barradas, avocat à la présidence du conseil d’administration et du conseil de surveillance.

Ce qui précède, après Guillermo Patiño, secrétaire particulier de Billy Alvarez, a été surpris en train de détruire des documents importants du bureaux corporatifs de la Cooperativa La Cruz Azul, lors de l’opération qui a été menée ce jeudi, pour récupérer les installations.

«Je rassemblais des documents dans des cartons, d’autres les emportaient pour déchiqueter», a expliqué Guillermo Barradas au journal télévisé «Le matin» de Ciro Gomez Leyva pour Radio Fórmula.

