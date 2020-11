José Luis Rodríguez, dans un Avilés-Colunga à la Suárez Puerta. | R. Solís

José Luis Rodríguez ne garde pas de très bons souvenirs de sa dernière visite à Suárez Puerta, puisque Llanera a été éliminé du barrage pour la promotion en deuxième B par Covadonga. Dimanche, il reviendra jouer un match entre deux des coqs de son groupe. Rodríguez, qui en tant qu’entraîneur a conduit Avilés au barrage pour la promotion en deuxième division, considère que le début de championnat pour son ancienne équipe ne sert pas à évaluer leur potentiel.

“J’ai vu les deux matchs d’Avilés et il y avait des circonstances qui les ont conditionnés”, dit Rodríguez. «Devant le stade, l’herbe de Muro de Zaro était très inégale et il leur était difficile de s’adapter car ils ont des joueurs de grande qualité. Et contre l’Industriel, vous ne pouvez pas tirer beaucoup de conclusions car ils ont expulsé le gardien au bout de trois minutes ».

Bien qu’il n’ait pas concouru depuis le premier jour de la Ligue (1-3 dans le champ industriel), José Luis Rodríguez ne veut pas d’excuses pour dimanche: «Si nous voulons être au sommet, nous devons gagner dans tous les domaines. Nous avons été au chômage pendant longtemps et bien que la formation ait été à un bon rythme, nous devons passer à la compétition. Voyons comment nous nous adaptons au terrain, qui est bien plus grand que le nôtre et le gazon naturel ».

Rodríguez prévoit un bon match, qui servira également “de thermomètre pour tout le monde”. Concernant Avilés, il souligne que «les nouveaux propriétaires injectent de l’argent et le sentiment dans le club est différent. J’imagine que les joueurs sont calmes car ils chargeront ponctuellement. Avec l’effectif qu’ils ont constitué, avec des gens de l’extérieur et des joueurs issus du football professionnel, ils auront envie de progresser ».

José Luis Rodríguez estime que décembre sera la clé pour décider du sous-groupe dans ses positions de promotion. Il précise qu’en plus de Llanera, Avilés et Caudal, il y a des équipes qui peuvent aspirer aux trois sièges, comme Ceares et Mosconia: “Il y a toujours des surprises”.