C’était sa première station en Europe et Romero a vécu de près l’émergence du phénomène. Maintenant, il passe en revue de Malaga à LA NOUVELLE ESPAGNE à cette époque.

– Quel est votre premier souvenir de Maradona?

-Le désir de l’avoir. C’était un footballeur que Minguella avait ligoté pendant quelques années. Ce qui se passe, c’est que la junte militaire argentine ne l’a laissé quitter son pays qu’après la Coupe du monde 1982, celle de l’Espagne. Mais nous savions déjà ce qui nous attendait: un joueur totalement différent de ce qu’il y avait.

«C’était si bon?

– Il avait des conditions incroyables, mais ce qui a le plus attiré mon attention, c’est la faim qu’il avait, cette passion pour le football. Il a terminé l’entraînement et est resté sur le terrain: tirer des fautes, faire de l’habileté … Le plus gros vice que j’ai vu à Barcelone était le football.

– Alors j’étais concentré sur le football.

– Dans ses premiers mois, oui. Avec Udo Lattek sur le banc (il a duré 26 jours sur le banc jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Menotti), il était très respectueux. Il est venu pour apprendre et a dit à tout le monde oui. Nous n’avons eu une différence de critères que lors de la première concentration à Papendal (Hollande).

-Qui?

– L’agent nous a dit qu’il était un gars très familier et que nous voulons voir s’il était possible que la famille soit avec lui pendant la concentration, qui durerait environ 10 ou 12 jours, en Hollande. Mais Udo a dit non, nous ne pouvions être que des entraîneurs, des joueurs et le reste du personnel. Et il n’y avait plus d’histoire.

– Est-ce que ça s’est bien intégré?

-À la perfection. C’était un garçon normal. Il s’est beaucoup rapproché de Migueli, ils ont fait beaucoup de blagues, également avec Marquitos. Ses premiers mois, malgré les blessures, ont été exemplaires. Avec Lattek, Maradona a excellé; avec Menotti, cela a malheureusement changé.

«Que s’est-il passé après le départ de Latek?

-Ce que les choses ont empiré. Avec Udo comme entraîneur, c’était à mon tour de garder une trace de l’heure d’arrivée à l’entraînement. Les capitaines ont établi des sanctions en fonction des minutes de retard. Et Diego n’était jamais en retard. Jamais. Avec Menotti, le premier jour avait déjà une demi-heure de retard.

-Le premier jour?

–Menotti avait tort. Il y avait un laxisme qui n’aidait pas Maradona. Lors de la première séance d’entraînement, un lundi, Menotti a rassemblé tout le personnel, plus petit que maintenant, et nous a dit qu’à partir de là, il s’entraînerait à 4 heures de l’après-midi. Il a dit que c’était mieux pour les biorythmes. Mais il le faisait pour Diego. Je lui ai expliqué qu’en Espagne vous mangiez à 14h30 et que si vous aviez un ragoût, il était impossible de s’entraîner à 4. Mais il a insisté sur les biorythmes.

– Et là, Maradona se détendit …

–Menotti a brisé la discipline du groupe. Le premier jour, Diego est sorti s’entraîner avec une demi-heure de retard. En fait, il l’a toujours fait. Menotti attendit et sortit lui parler sur le terrain, comme s’ils parlaient dans les vestiaires.

-En football, Maradona manquait de régularité au Barça …

“Il a eu de la malchance.” Parce que je pense que les blessures et l’hépatite nous ont empêchés de voir leur potentiel. Je pense que son héritage à Barcelone en aurait été un autre avec un peu plus de fortune. La blessure de Goikoetxea, par exemple. Mis à part la dureté, il a eu la malchance d’avoir son pied soutenu.

«Les blessures ne vous ont-elles pas fait couler?

“Je l’ai accepté dans le cadre du jeu.” J’ai eu la chance de suivre une blessure à domicile, de voir son évolution, et c’était un combattant.

– Y avait-il de l’ordre dans cette maison? On a beaucoup écrit sur la vie désordonnée autour de lui.

– Ce que j’ai vu est un garçon familier, entouré de nombreuses personnes. Sa famille est venue en premier.

«Et vos soirées?

– Je peux vous parler de ce que j’ai vu, d’un garçon avec un comportement magnifique dans les premiers mois et que les choses ont mal tourné après l’arrivée de Menotti. Ensuite, il est vrai qu’ils vous disent des choses sur ce qu’il a fait hors du terrain. Il a eu la chance de ne pas vivre à l’époque actuelle, avec des caméras mobiles et des réseaux sociaux, car cela aurait été un désastre.

– Qu’avez-vous pensé lorsque vous avez triomphé à Naples?

– Je vais vous raconter une anecdote. Je l’ai rencontré dans la zone des passeports alors qu’il partait pour Naples. J’allais en vacances à Londres. Je lui ai dit: “courage et bonne conduite”. Il avait l’air excité. En Italie, ses blessures ont été respectées et son véritable potentiel était visible.

– Maradona est-elle la meilleure de l’histoire?

–Il ne peut pas être comparé. Maradona est-elle meilleure que Messi? Ils sont incomparables et ces deux-là ont juste des conditions similaires. Il y a une chose qui me frappe: la grande capacité physique dont les deux ont fait preuve. Cela ressort peu. Quand Diego a commencé, il vous faisait sortir de deux mètres. La même chose arrive à Messi.

-Suivez-vous Oviedo?

-Toujours que je peux. C’est une équipe qui m’a marqué. Et maintenant, en Second et après quelques années compliquées dans d’autres catégories, il est plus facile de le suivre.

“Aimez-vous le jeu de Ziganda?”

– Tu sais ce qui se passe? Cela me donne le sentiment que toutes les équipes jouent de la même manière. Ils parlent de pression, d’intensité, de tactique… Je me souviens d’être allé à Asunción, au Paraguay, avec une méthodologie de travail qu’ils n’avaient jamais vue. Maintenant, vous allez en Argentine, à Tokyo ou en Europe et ils ont tous la même méthodologie. La tactique est importante, oui, mais pas plus que le talent.

– De quel joueur bleu avez-vous le meilleur souvenir?

-De Berto (il répond sans hésitation). Nous l’avons signé de Caudal, avec une clause selon laquelle il facturerait plus s’il atteignait certains matchs à Oviedo. Je me souviens que son père était inquiet avec moi, il a dit que quand il allait atteindre le numéro du cousin il ne le mettrait pas. Il a joué 90 minutes de chaque match depuis son arrivée. Nous avons signé Berto en échange de payer les jeunes de Caudal pour le voyage en bus.