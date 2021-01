Dans les dernières heures, une photo dans laquelle Josep Maria Bartomeu a donné une conférence pour le prestigieux Université de Harvard jours après le Barcelone annoncer publiquement la dette à long terme qu’ils ont à court terme avec d’autres clubs en raison de transferts passés.

L’ancien président de la Barcelone Il a participé à plusieurs conférences dans l’un des centres les plus importants et réputés au monde. Le club du Barça, en son temps, en 2015, a intitulé l’une de ses présentations ainsi: «Josep Maria Bartomeu expliquer dans Harvard le modèle de réussite de Barça».

Evidemment, comme le sont aujourd’hui les réseaux sociaux, les utilisateurs n’ont pas mis longtemps à sauver ce tweet de septembre 2015 pour montrer leur côté plus humoristique et comparer la situation qui reste Bartomeu après sa démission. Le président de Barcelone Il a parlé de modèles à succès il y a des années et maintenant il a été révélé que l’entité culé devait plus de 700 millions d’euros.

“Dans Harvard ils sont surpris que nous partagions notre modèle, “Josep Maria Bartomeu après une de ses présentations. Et est-ce qu’en plus de 2015, l’ancien président de la Barcelone Il a également participé à d’autres conférences comme en 2016 ou 2018 pour expliquer le modèle Barça, quelque chose qui s’est récemment avéré insoutenable avec la dette du club.