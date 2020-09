Josh Gordon est de retour dans la NFL – ou du moins de retour sur une liste de la NFL. Selon Jeremy Fowler d’ESPN, les Seahawks ont re-signé Gordon pour un contrat d’un an. Gordon a joué avec les Seahawks l’année dernière après avoir été réclamé des dérogations des Patriots et trouvé un rôle dans l’équipe. Mais comment s’intègre-t-il maintenant avec DK Metcalf et Tyler Lockett dans le giron? Et sera-t-il réintégré par la ligue face à une suspension indéfinie? Telles sont les questions auxquelles les propriétaires de football Fantasy doivent connaître la réponse avant de penser à ajouter Gordon à leur liste.

Perspectives fantastiques de Josh Gordon avec Seahawks

L’année dernière, Gordon a joué un rôle mineur avec les Seahawks, disputant cinq matchs et captant sept passes pour 139 verges. Il n’a joué qu’une seule fois dans plus de 50% des clichés pour l’équipe et n’a disputé qu’un seul match dans lequel il a vu plus de deux cibles.

Cela dit, lorsque Gordon était avec les Patriots, il avait un rôle plus important dans leur corps de réception. Il était sur le terrain pendant six matchs et était en bonne voie pour une saison de 53 attrapés, 765 verges et trois touchés avec l’équipe avant que les Pats ne décident finalement de se séparer de lui. Si Gordon était resté soit en Nouvelle-Angleterre ou sur le terrain à Seattle, il aurait certainement été un jeu flexible WR4 viable et basé sur des matchs, et s’il avait attrapé plus de touchés, il aurait pu se frayer un chemin dans le territoire WR3.

Même sans jouer une saison complète et changer d’équipe, Gordon a quand même terminé la saison en tant que 88e receveur et a obtenu en moyenne 4,3 points de fantaisie par match. Ces chiffres ne sont pas excellents, mais le fait est qu’il a été au moins quelque peu productif la saison dernière malgré avoir joué en seulement 11 matchs.

Si vous deviez prendre un avion sur Gordon, il n’est pas pire que la profondeur typique du banc d’arrière-plan, et il a plus d’avantages qu’une partie des joueurs disponibles dans les derniers tours de draft de football fantastique. Il ne devrait pas être considéré comme autre chose qu’un gars de banc en plein essor, mais il y a au moins une petite ride d’espoir que Gordon puisse enfin vivre à la hauteur de son potentiel.

Hypothétiquement, Gordon devrait être meilleur lors de sa deuxième année à Seattle. Il a appris l’infraction l’année dernière à la volée, et bien qu’il n’ait pas été dans cette intersaison, il aura au moins de l’expérience dans le système au lieu d’être jeté directement dans le feu. Et Gordon était un bon ajustement dans le système, car il a fait en moyenne près de 20 verges par prise avec les Seahawks et a montré une grande partie de son talent brut comme une menace profonde.

Cependant, la question avec Gordon n’a jamais porté sur son talent. Il s’agit de sa disponibilité. Pour le moment, on ne sait pas quand – ni si – Gordon sera disponible pendant la saison 2020.

Quand Josh Gordon pourra-t-il jouer?

À la mi-décembre, pendant la saison 19 de la NFL, Gordon a été suspendu indéfiniment par la NFL pour avoir enfreint la politique de la ligue concernant les drogues améliorant les performances et la toxicomanie. Il s’agissait de la cinquième suspension de Gordon au cours de sa carrière de huit ans et c’était la septième saison consécutive qu’il n’avait pas disputé une sélection complète de 16 matchs. La seule fois où il a fait cela, c’était en tant que recrue.

Gordon a demandé sa réintégration et attend les résultats, selon Fowler. Le calendrier pour une décision sur la question n’a pas été clarifié, mais peut-être qu’avec Gordon maintenant dans une équipe, la décision de la ligue sera accélérée. Considérant que Roger Goodell a réintégré Gordon tant de fois auparavant, il semble possible qu’il puisse à nouveau permettre à Gordon de revenir dans la ligue.

Même si Gordon revient à temps pour la semaine 1 – qui est une inconnue majeure à ce stade – il est peu probable qu’il jouera une saison complète. En termes simples, il ne l’a pas fait depuis 2012, il est donc difficile pour les propriétaires de fantasy de compter sur lui pour devenir un contributeur constant. Si vous rédigez Gordon ou que vous le ramassez sur le fil de renonciation, assurez-vous de disposer de nombreuses options de réception au cas où il ne pourrait pas rester à nouveau sur le terrain. Il ne devrait vraiment être choisi comme un WR5 qui a le potentiel d’être un WR3 si tout va bien pour lui.

DK Metcalf, Tyler Lockett perspectives fantastiques

La présence de Gordon à Seattle aura peu ou pas d’impact sur Metcalf et Lockett. Dans les cinq matchs dans lesquels Gordon a vu de l’action, Metcalf a toujours joué au moins 80% des clichés à chaque match et en moyenne 6,6 cibles par match. Pendant ce temps, Lockett a joué au moins 71% des clichés dans ces concours et a réussi un match de huit prises et 120 verges avec un touché contre les Panthers.

Metcalf et Lockett sont toujours les deux meilleurs receveurs de Seattle, même si Gordon voit le terrain et leur enlève quelques cibles. Metcalf et Lockett sont dynamiques et plus éprouvés que Gordon à ce stade de leurs carrières respectives, ils continueront donc à démarrer et à construire une relation solide avec Russell Wilson. Le duo se classe tous les deux dans le top 30 de notre classement WR.

L’ajout de Gordon visait davantage à renforcer le manque de profondeur de réception de l’équipe, donc si quelque chose, sa présence aura un impact sur Paul Richardson et Phillip Dorsett, deux autres signataires d’agents libres qui se battent pour cette troisième place WR. Richardson et Dorsett avaient déjà peu ou pas de valeur fantaisiste, mais ils seront des non-facteurs complets sauf une blessure (à moins que la réintégration de Gordon ne prenne plus de temps que prévu ou ne se concrétise pas).