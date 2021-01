Carlos Alcaraz tu as déjà ton ticket pour lui open d’Australie. A 17 ans et huit mois, il a réussi à vaincre pour la première fois de sa carrière le précédent Grand Chelem, et à se qualifier pour le tirage au sort de la première majeure de la saison. L’élève de Juan Carlos Ferrero s’est débarrassé en deux sets (6-2 et 6-3) de l’expérimenté Hugo Delien, 111 ATP et 27 ans, pour continuer à faire l’histoire du tennis.

Le joueur de tennis espagnol sera à Melbourne, où il arrive de la meilleure façon possible et avec le moral à travers le toit. La phase de qualification a eu lieu à Doha, en raison des restrictions du gouvernement australien sur le tennis en raison du problème de Covid-19. L’endroit n’avait pas d’importance Alcaraz il était prêt à entrer dans l’histoire et il l’a fait en remportant son premier match. En battant le Slovaque Filip Horanský à ses débuts (5-7, 6-1 et 6-4), il est devenu le premier joueur né en 2003 à remporter une victoire dans un grand.

Au second tour, il s’est débarrassé du Russe Evgeny Karlovskiy par un doublé 7-6, puis a écrasé le Bolivien donnant une vraie leçon au reste avec cinq pauses consécutives. Quand Delien il a réussi à arrêter la tempête et perdait déjà 3-0 dans le deuxième set. Le joueur de tennis d’El Palmar avait le jeu sur la bonne voie et le rêve de Australie J’étais fermé. Son pouls n’a pas tremblé et il a clôturé le jeu sur la voie rapide, confirmant la bombe.

De cette manière, Carlos Alcaraz il devient le premier joueur de tennis né en 2003 à disputer un tirage au sort final du Grand Chelem. En mai, il deviendra majeur et il le fera après avoir déjà joué la première majeure de sa carrière sportive. Seuls quelques-uns, comme Rafa Nadal, peuvent se vanter d’avoir battu ce type de record. L’élève de Ferrero est appelé à suivre les traces du joueur de tennis de Manacor, il est le grand espoir pour l’avenir du tennis espagnol et il montre son talent et sa maturité à chaque match. Avec lui, son ami et compatriote a également passé le précédent Mario Vilella, qui a surpassé le précédent ce mercredi.