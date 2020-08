Le football fantastique a tendance à favoriser les joueurs qui attrapent beaucoup de passes, bien que dans les ligues standard, où l’on n’attribue aucun point par réception (PPR), la valeur des porteurs de ballon, des receveurs larges et des bouts serrés est liée uniquement à leur distance et à leurs touchés. Les plus grands meneurs de jeu dans les configurations standard sont toujours forts en PPR, mais il est important de noter que leur glissement dans les réceptions se reflète dans le classement PPR, déplaçant certains crampons du premier tour et certains dormeurs potentiels de la ligue standard dans la catégorie «buste».

Voici un aperçu des meilleurs joueurs qui emballent notablement moins de pop en PPR en fonction de leur volume attendu et de leurs projections de production pour 2020, ainsi que de quelques bustes potentiels de PPR à éviter dans les tours ultérieurs:

Nick Chubb, RB, Browns

Avant que Kareem Hunt ne soit activé pour la seconde moitié de la saison, Chubb était occupé en tant que récepteur de sortie. Mais lors de ses huit derniers matchs de 2019, Chubb n’a vu que 17 cibles et n’a capturé que 11 passes. Cleveland continuera à utiliser souvent ses arrières dans le match de passes avec l’entraîneur à l’esprit offensif Kevin Stefanski, mais Hunt y fera toujours l’essentiel du travail. Chubb sera beaucoup plus dépendant de son grand kilométrage au sol et de ses touchés en 2020.

Kenny Golladay, WR, Lions

Golladay avait 116 cibles la saison dernière, une où il avait Matthew Stafford pour seulement la moitié. Il a attrapé 65 d’entre eux pour un sommet en carrière de 18,3 verges par réception et un sommet de la ligue 11 recevant des touchés. Golladay continue de se profiler comme une menace profonde à faible taux de capture qui produit grâce à ses jeux de tir et sa taille dans la zone rouge.

Mark Andrews, TE, Ravens

Andrews est un receveur large à gros jeu piégé dans le corps d’un bout serré. Il n’avait besoin que de 65 attrapés pour mettre 852 verges et 10 touchés pour Lamar Jackson. En tant que recrue l’année précédente, Andrews avait en moyenne 16,2 verges par prise. Ce jeu de passes de Baltimore à faible volume reste le plus préoccupé par l’étirement du terrain et la finition d’entraînement.

AJ Brown, WR, Titans

Le rapide Brown a trouvé un moyen d’exploser dans l’attaque lourde du Tennessee en tant que recrue, n’ayant besoin d’attraper que 52 des 84 cibles pour enregistrer 1051 verges (20,3 verges par prise) et neuf touchés au total (un au sol). La philosophie offensive et le quart-arrière restent les mêmes, donc Brown ne verra probablement pas de gros pic de volume.

Chris Carson, RB, Seahawks

Carson a bien aidé les Seahawks en tant que receveur avec 37 captures sur 47 cibles la saison dernière. C’était un peu par nécessité avec des limitations dans le reste du champ arrière, à l’extrémité serrée et au receveur large en raison de la santé et de la profondeur. C’est probablement proche du plafond de Carson en tant que receveur de passes, car il continuera d’essayer de rester en bonne santé en tant que coureur de puissance toujours productif.

Leonard Fournette, RB, agent libre

Avec 1152 verges au sol et trois touchés au total la saison dernière, Fournette a en fait grimpé en PPR en raison de ses 76 attrapés pour 522 verges sur 100 cibles, tous des sommets en carrière fracassants. Mais c’était par nécessité et avait peu d’efficacité pratique avec TJ Yeldon parti. Entrez Chris Thompson dans l’attaque de Jay Gruden pour donner à Jacksonville une option de réception beaucoup plus dynamique que Fournette. Ryquell Armstead est également sous-estimé en tant que pass-catcher pour la deuxième année.

Mise à jour: Fournette est sorti par les Jaguars le 31 août.

Michael Galllup, WR, Cowboys

Un sondage Gallup d’experts dirait qu’il reste le frappeur à domicile dans le jeu de passes soudainement prolifique de Dallas, jouant maintenant contre CeeDee Lamb ainsi qu’Amari Cooper. Gallup verra à nouveau environ huit cibles par match après avoir transformé seulement 66 attrapés en 1107 verges et six touchés la saison dernière.

Jordan Howard, RB, dauphins

Certains diraient que Howard est comme Roberto Duran – des mains de pierre – pour le jeu de passes. Il a constamment travaillé pour améliorer cette faible facette de son jeu à Chicago et à Philadelphie, mais depuis son année de recrue, cela n’a pas été sa force. Howard est un puissant coureur de puissance dépendant du volume et du score en début de descente, ce qui ne changera pas car il partage le champ arrière avec l’option plus favorable à la propagation, Matt Breida.

John Brown, WR, projets de loi

La bonne nouvelle pour Brown est que l’arrivée de Stefon Diggs lui permettra de voir une couverture de cornerback plus favorable en aval en 2020. La mauvaise nouvelle pour Brown est qu’il est peu probable qu’il revoie 115 cibles face à Diggs dans une équipe qui n’a que 35 cibles libérées, le moins dans la NFL. “Smoke” est encore plus sur le feu, car il n’a eu besoin que de 72 attrapés pour faire 1 060 verges et six touchés pour Josh Allen aux gros bras.

Mike Williams, WR, chargeurs

Alors que Keenan Allen, Austin Ekeler et Hunter Henry opèrent comme les gars à haut volume pour les Chargers, Williams restera leur meilleure menace profonde pour Tyrod Taylor aux gros bras. Williams n’a capturé que 49 passes sur 90 cibles la saison dernière, mais a mené la ligue avec 20,4 verges par prise et est arrivé à 1001 verges. L’année précédente, avec seulement 43 attrapés, il a réussi 11 touchés combinés. Indépendamment de la distance parcourue et de la rencontre quelque part au milieu, Williams est beaucoup plus attrayant en standard qu’en PPR.

Marlon Mack, RB, Colts

La valeur de début de Mack est menacée par la présence de la deuxième recrue Jonathan Taylor. Entre les solides compétences de réception de Taylor et le rôle de jeu de passes dévoué de Nyheim Hines, Mack sera tout simplement entièrement dépendant de sa puissance en course et des touchés et aura du mal à égaler ses 14 attrapés pour 82 verges de la saison dernière.

Rob Gronkowski, TE, boucaniers

Gronkowski retrouve Tom Brady, mais il y a beaucoup de bouches à nourrir ici, dirigées par Chris Godwin et Mike Evans. Il doit également partager les tâches de réception serrées avec OJ Howard et Cameron Brate. On ne peut pas s’attendre à ce que Gronk voit un volume de capture élevé qui vient avec ses opportunités d’étirement sur le terrain et de TD.

Sony Michel, RB, Patriots

MIchael souffre d’une blessure au pied qui le rend physiquement incapable de performer et qui semble devoir rater une partie de la saison. Ce n’est déjà pas bon pour la norme. En PPR, il est totalement évitable après avoir attrapé seulement 19 passes pour 144 verges au cours de ses deux premières saisons. James White reste le principal receveur de passes arrière, et Michel peut être plus limité dans son travail précoce.

Bustes PPR Fantasy Football: RB de fin de tour

Adrian Peterson, Washington; Alexander Mattison, Vikings; Zack Moss, projets de loi; Damien Harris, patriotes; AJ Dillon, Packers; Joshua Kelley, chargeurs.

Bustes PPR Fantasy Football: WR de fin de tour

Breshad Perriman, Jets; Mecole Hardman, chefs; Tyrell Williams, Raiders; Justin Jefferson, Vikings

Bustes PPR Fantasy Football: TEs rondes latet

Greg Olsen, Seahawks; OJ Howard, Buccaneers