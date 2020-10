Mexique est devenue au fil du temps l’une des destinations les plus visitées Halloween, mais pas pour ce festival qui est célébré dans de nombreux pays, mais pour son festival unique appelé le Le jour des morts. Chaque année, cette tradition est célébrée les 1er et 2 novembre et est liée à l’Halloween susmentionnée ou au jour des toutes les âmes.

La célébration s’est également étendue à d’autres pays de Amérique latine comme dans Bolivie, Équateur b Guatemala, bien qu’aucun pays ne se compare au dévouement que les Mexicains ont transmis pour ce jour depuis des générations. Cette fois sert à honorer les morts et à avoir une sorte de retrouvailles avec eux à travers l’au-delà.

Comme il faut s’y attendre d’un festival de ce type, à l’époque du Le jour des morts ont également répandu de nombreux légendes urbaines qui parlent de créatures ou d’êtres fantomatiques qui ont été transmis de génération en génération, étant le l’histoire de nahual de Oaxaca l’un des plus terrifiants pour tout le monde.

Quel est son mythe et à quoi ressemble cet animal surnaturel? Vogue a fait une compilation de ce qui serait son histoire d’origine, les fois où il a été vu et tout ce que l’on sait sur lui et le fête mexicaine avec lequel il est lié.

QU’EST-CE QUE NAHUAL ET COMMENT EST-IL LIÉ AU JOUR DES MORTS?

Histoire du nahual et son lien avec le jour des morts (Photo: Codex Borgia)

Tout d’abord, il convient de noter que histoire du nahual change en fonction de la partie de Mexique l’histoire est racontée. De plus, ainsi que d’autres histoires rurales du pays, ces légendes ont été déformés au fil du temps dans leur transmission de bouche à oreille, son origine exacte est donc inconnue.

En tant que professeur de Mythologie précolombienne et chercheur de la UNAM, Patrick Johansson, le nahual C’est l’esprit gardien de chaque personne, mais tous ne sont pas égaux. Il est dit que chaque personne, à la naissance, a un de ces esprits animaux qui est chargé de le protéger et vous guider dans la vie.

Histoire du nahual et son lien avec le jour des morts (Photo: Codex Borgia)

Selon les comptes de La Ventosa, Huajapan de León, Salina Cruz Oui San Vicente de Piñas, Ces esprits animaux deviennent les jumeaux de la personne dont ils s’occupent, au point de ne pas pouvoir vivre sans eux de manière surnaturelle, en compagnon de vie.

La Légende notez que, pour avoir un nahual, la la mère qui donne naissance à un bébé doit l’emmener au champ et le laisser dans un endroit solitaire, sans jamais le perdre de vue. Le premier animal qui s’approche de vous deviendra votre nahual et finalement l’enfant gagnera une certaine capacité de son esprit et peut même se transformer en lui et retourner à sa forme originale.

Histoire du nahual et son lien avec le jour des morts (Photo: Codex Borgia)

La raison principale de ce rituel était que le l’enfant a un protecteur pour la vie et se démarquer dans quelque chose, obtenant par exemple une vue d’aigle, un nez de loup, une oreille d’ocelot, etc. De plus, ils pourraient devenir une sorte de thérianthropie et avoir un double vie d’animal et de personne.

Comment le nahual est-il lié au Le jour des morts? Ceux-ci sont dits les esprits sont plus visibles lors des célébrations ces jours-ci et les gens ont tendance à être très prudents avec les animaux qu’ils voient derrière eux, certains d’entre eux pourraient être le nahual de quelqu’un vivant ou mort qui reste attaché à son partenaire.

Histoire du nahual et son lien avec le jour des morts (Photo: Amazon)

D’un autre côté, l’historien Gonzalo Lara Gomez raconte une autre partie de la légende du nahual, qui mentionne que c’est un esprit qui tourmente les âmes qui voyagent vers son autel dans le Le jour des morts. L’origine de cette histoire est plus sombre, car on dit qu’ils étaient nahuals de personnes qui ont commis des atrocités dans la vie.

Être votre compagnon jumeau, le nahual se transforme en une sorte de bête sauvage qui ne pourra jamais étancher ni votre faim ni votre soif. C’est pour cette raison que les petits autels sont également protégés par un itzcuintli, il chien gardien par excellence des petits et des personnes âgées, qui veillent sur les âmes pour atteindre leur destination saine et sauve

Histoire du nahual et son lien avec le jour des morts (Photo: Peso Yucatán)

VIDÉO RECOMMANDÉE

“Mexicráneos” est exposé dans les rues du Mexique

“Mexicráneos” est exposé dans les rues du Mexique