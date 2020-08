Les Milwaukee Bucks ont lancé jeudi après-midi un mouvement à la fois dans la ligue et dans le sport en ne prenant pas le terrain pour leur match 5 prévu contre l’Orlando Magic. La décision est venue sans avertissement, menant finalement aux joueurs pour les trois matchs éliminatoires prévus jeudi pour frapper.

C’est également une décision qui a déclenché des grèves similaires dans plusieurs ligues. Les Milwaukee Brewers et les Cincinnati Reds n’ont pas disputé leur match de saison régulière jeudi, l’un des rares matchs de la MLB à ne pas avoir eu lieu. La WNBA et la MLS ont vu ses joueurs prendre position et refuser de jouer également.

Bien que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans n’aient pas été directement inclus dans la décision des joueurs de frapper, ils ont soutenu leurs camarades de loin sur les réseaux sociaux.

Josh Hart a tweeté une phrase que de nombreux joueurs de la NBA ont partagée alors que la décision des Bucks de ne pas saisir le tribunal avait lieu pour la première fois.

JJ Redick, qui fait partie de la Social Justice Leadership Coalition avec son coéquipier Lonzo Ball et le secondeur des Saints Demario Davis, n’a pas partagé directement ses réflexions sur les médias sociaux. Cependant, il a retweeté des tweets de Jamal Murray des Nuggets et Donovan Mitchell du Jazz ainsi que de Davis.

Jrue Holiday n’est pas allé sur Twitter mais a plutôt partagé ses pensées via Instagram, Holiday a partagé un tweet d’Adrian Wojnarowski d’ESPN en disant « C’est plus grand que le sport » et partageant également une vidéo de la déclaration des Milwaukee Bucks disant « Fier de mes frères » .

Sindarius Thornwell, le plus récent pélican qui a été signé avant d’entrer dans la bulle, a retweeté un tweet de Jerian Grant qui a également qualifié ce mouvement de plus grand que le basket-ball.

Dans l’état actuel des choses mercredi soir, l’avenir des éliminatoires semble sérieusement mis en doute. Mercredi soir, les joueurs à l’intérieur de la bulle ont tenu une réunion avec les entraîneurs pour discuter de leurs projets d’avenir. Divers rapports diffèrent sur les détails, mais ce que l’on sait, c’est que les Lakers et les Clippers ont voté pour boycotter le reste de la saison avant de sortir tandis que les Bucks et les Raptors étaient appelés deux des voix les plus fortes de la pièce.

Une réunion du Conseil des gouverneurs est prévue jeudi à 11 heures, heure de l’Est, tandis que les joueurs tiendront une deuxième réunion conjointe en même temps avec l’avenir de la saison en jeu.