Il est impossible de comprendre le handball Espagnol sans la figure de Juan de Dios Roman (1942-2020), pionnier sinon inventeur de ce sport dans notre pays. Il a vécu par et pour le BA-LON-MA-NO, paraphrasant ce discours mythique de Pepu Hernandez après que l’Espagne ait remporté sa première Coupe du monde de basket-ball en 2006.

Juan de Dios Roman Il a tout fait pour et pour le handball, sa vraie passion. Joueur, entraîneur, entraîneur, commentateur et même président de la Fédération espagnole de handball. C’était un mythe proche, intelligent et humble, mais aussi un livre ouvert. Il était toujours là quand on avait besoin de lui, un de ces gars (de moins en moins) qui répondaient toujours au téléphone. Un de ces chiffres qui laisse un vide impossible à combler.

Juan de Dios Roman Seco Il est né à Mérida et est devenu un véritable mythe, physiquement reconnaissable à sa moustache. Très bientôt, j’apprendrais à tous les Espagnols que dans notre pays ils jouent au basketou s’écrit avec ‘R’ pour Roman. Génie, figure, mythe, légende et pionnier du handball espagnol, Juan de Dios Román a participé à cinq Jeux Olympiques. D’abord en tant qu’entraîneur espagnol, il a digéré 260 matchs et a dirigé l’équipe nationale à Los Angeles 84, Séoul 88, Atlanta 96 et Sydney 2000. Puis il l’a fait en tant que président de la Fédération royale espagnole de handball aux Jeux de Londres 2012.

Le patron des Magariños

Juan de Dios Román a étudié le lycée dans les salles de classe de l’Institut Santa Eulalia de Mérida jusqu’à Il est parti pour Madrid avec une idée entre les sourcils: réussir au handball. En bus jusqu’à Cuatro Caminos, l’itinéraire qui était notre pain de chacun de ses jours a commencé. Un tramway le conduisit à la Plaza del Duque de Pastrana et dans un collège jésuite, il donna ses premiers cours de handball. C’est au Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid qu’il a commencé à former des équipes de base. Plus tard, il sera proclamé champion de la jeunesse espagnole avec le Colegio de Chamartín en 1970.

De là, Juan de Dios Román a sauté au numéro 127 de la rue Serrano où il a commencé à cimenter sa légende dans le mythique centre sportif de Magariños, où l’équipe de basket Estudiantes a également joué. Avec son éternel maillot bordeaux, Juan de Dios a mené le meilleur handball de l’Atlético de Madrid de tous les temps avec lequel il a remporté d’innombrables titres. En 1971, il prend les rênes de l’équipe après le départ de Cizanovic.

Juan de Dios Román restera dans la section de handball de l’Atlético jusqu’en 1985, ni plus ni moins que 14 saisons consécutives en tant qu’entraîneur, avec des hommes clés, Salvador Santos Campano, Alejandro Ortega Bueno et le président Vicente Calderón lui-même. C’était une étape merveilleuse dans laquelle La section de handball de l’Atlético de Madrid a remporté cinq ligues (79, 81, 83, 84 et 85), quatre coupes (78, 81, 83 et 84) et un brillant adieu en tant que finaliste en Europe contre Metaloplastika de Yougoslavie, l’équipe la plus puissante du monde.

Le meilleur Atlético de l’histoire

C’était l’Atlético de Lorenzo Rico, Cecilio Alonso et, surtout, Juan de Dios Román. Personne n’était venu aussi loin dans le handball espagnol, une finale européenne contre huit champions olympiques de Los Angeles emmenés par Veselin Vujovic, le meilleur joueur du XXe siècle, qui finirait par signer pour Barcelone.

Des années plus tard, Juan de Dios Román reprenait les rênes du handball rojiblanco pour ressusciter l’Atlético à la demande de Gil et Gil, récupérant Cecilio Alonso, signature de Marín, et le gardien Thomas Svensson. Alors que Juan de Dios se reconstruisait de ses cendres de nulle part, Gil a tout détruit. Il a terminé avec le handball et la carrière. Alcobendas a fait office de pont, mais la section de handball de l’Atlético a finalement disparu.

Mais parler de Juan de Dios Román, c’est parler de l’équipe espagnole de handball. Rien de plus et rien de moins que 260 jeux sur le banc avec deux médailles de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta 96 et de Sydney 2000, deux d’argent aux Championnats d’Europe de 96 et 98 et une de bronze aux Championnats d’Europe 2000 avec l’une des meilleures générations de joueurs de handball de l’histoire de l’Espagne: Barrufet, Masip, Urdangarín, Garralda … et la cerise sur le gâteau du national par Talant Dujshebaev, espagnol d’adoption et en même temps pure souche.

Plus tard, il a dirigé la Ciudad Real Handball, le nouvel homme riche du handball espagnol, avec lequel il a triomphé avec une Ligue, une Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe et une Coupe du Roi, deux titres de Coupe Asobal et une Super Coupe d’Espagne.

Fin 2008, il a remporté les élections à la présidence de la Fédération espagnole de handball, dans laquelle il était jusqu’en 2013. Avec Juan de Dios Román comme président, l’Espagne remporterait la première Coupe du monde de handball de son histoire. Juan de Dios, sans aucun doute, le méritait plus que quiconque.