Ce mercredi 28 octobre, la Juventus et Barcelone se retrouveront pour la deuxième date du groupe G de la Ligue des champions, dans l’un des duels les plus attractifs et attendus de la phase de groupes de la saison 2020/2021.

La Vecchia Signora, sans sa référence maximale, Cristiano Ronaldo (ne s’est pas remis du covid-19), espérera frapper la tache en tant que local, pour continuer avec un pas ferme en Ligue des champions, après avoir obtenu une victoire dès le premier jour , 0-2, contre Dynamo Kiev.

Précisément, à l’approche de ce grand match de Ligue des champions, l’un des joueurs qui devrait commencer à affronter les Catalans est le Colombien Juan Guillermo Cuadrado, qui, au fil des saisons, s’est imposé dans l’aile droite de la équipe bianconeri.

À 32 ans, le joueur né à Necoclí est devenu un joueur polyvalent et très fonctionnel pour la Juventus, car en tant qu’arrière droit, milieu de terrain droit ou ailier de ce même groupe, il a été le protagoniste, venant ainsi être considéré comme l’un des les immobiles.

“C’est un match difficile à affronter, contre un très fort rival. Il faut prendre le terrain et montrer la force de la Juventus. Contre les grandes équipes, on donne toujours quelque chose de plus. Il ne faut pas échouer au début, il faut essayer d’obtenir un bon résultat.”

“Nous allons préparer le match pour gagner, tout en sachant que nous jouons contre un rival très fort. Quoi qu’il arrive, nous devons savoir que nous sommes des professionnels, qu’il faut se battre et ne pas perdre l’habitude que l’on a à la Juventus, tout donner jusqu’au bout” , dit l’Antioqueño face au duel.

La Juventus sait qu’elle ne peut pas perdre à domicile, et avec Juan Guillermo Cuadrado sur le terrain, elle a un bilan positif dans les duels contre Barcelone.

L’Antioqueño, vêtu de noir et blanc, a affronté l’équipe de Culé à trois reprises en Ligue des champions, dont l’un de ces matches s’est soldé par une victoire (Juventus 3-0 Barcelone lors de la saison 2016-2017), et deux par match nul (pas de but dans les deux matchs). Autrement dit, en Ligue des champions, Juan Guillermo Cuadrado n’a pas perdu contre l’équipe culé. Bon mot pour les Italiens!