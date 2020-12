Le ministère du Tourisme de la République dominicaine (MITUR), en coopération avec le secteur privé dans le cadre d’une initiative multisectorielle, a nommé l’éminent artiste et compositeur dominicain Juan Luis Guerra, premier ambassadeur de la marque nationale.

«Juan Luis Guerra nous offre un concept d’identité commune dans lequel tous les dominicains sont représentés dans notre variété et notre diversité. Avec sa voix et son image, nous pouvons montrer et consolider dans le monde ce que nous, les dominicains, savons déjà: que nous sommes bien plus qu’un pays »a déclaré le président de la République dominicaine, Luis Abinader, lors de la cérémonie.

«Nous les dominicains continuons de montrer que nous sommes la joie, le soleil et la plage, mais surtout nous sommes des gens d’un génie incomparable comme celui de notre admiré Juan Luis Guerra “a ajouté le président d’Amérique centrale.

De son côté, le ministre du Tourisme, David Collado, a souligné que «en poussant la roue du tourisme, des milliers d’entrepreneurs, d’agences de voyages, de voyagistes, de sports nautiques, d’employés d’hôtels, de banques et d’investisseurs sont promus. C’est, en bref, unifier les efforts des personnes qui croient en ce pays et veulent le faire avancer ».

Juan Luis Guerra lui-même a également parlé à travers un bref message qu’il a partagé sur son compte Instagram, dans lequel Il a exprimé sa gratitude aux autorités de son pays pour avoir pensé à lui pour l’aider dans cette campagne.

«Je suis très reconnaissant du privilège qui m’a été accordé de servir notre pays bien-aimé à travers ma musique. Le Seigneur Jésus nous accorde sa faveur et sa grâce pour réactiver le tourisme et être une nation bénie partout “, Indien.

Cette initiative du gouvernement et du secteur privé vise contribuer au positionnement du pays en tant que destination touristique dans le monde, et s’ajoute aux autres mesures qui ont été prises depuis la réactivation du tourisme juillet dernier, en raison de la crise du COVID-19.

Lors de la cérémonie de désignation, deux vidéos originales ont également été présentées: une en espagnol, au rythme du tube “Todo Has Su Hora”, et une en anglais, sur le thème “Something Good”, dans laquelle l’artiste invite tout le monde à voyager en République dominicaine.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Juan Luis Guerra lance la chanson “Merci” au milieu de la quarantaine

Juan Luis Guerra