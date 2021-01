De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 3 janvier 2021, p. a10

À moins d’une semaine pour commencer le tournoi des Gardiens 2021, le conseil d’administration de Cruz Azul n’a pas réussi à trouver un accord pour embaucher Hugo Sánchez et est maintenant sur le point de signer l’ancien joueur et champion céleste Juan Reynoso.

Avec l’idée de sauver l’essence de l’équipe et d’avoir dans le staff des entraîneurs qui ont obtenu le dernier titre de La Maquina en 1997, les dirigeants se sont tournés vers le Péruvien après plusieurs jours de négociations avec Sánchez, a indiqué le portail Espn.

Tout semblait prêt pour qu’Hugo reprenne le banc céleste après le départ de Robert Dante Siboldi, mais le Pentapichichi voulait amener du personnel de confiance comme Olaf Heredia pour faire partie du staff technique, il y avait aussi des différences concernant la question économique.

En revanche, le conseil d’administration avait une idéologie différente en gardant Óscar Conejo Pérez comme entraîneur des gardiens, en raison de son histoire avec l’équipe.

À cette époque, Reynoso est apparu comme une option pour diriger Cruz Azul, étant également l’un des joueurs qui a remporté le plus récent championnat de La Maquina il y a 23 ans. De plus, il n’aurait aucun problème à travailler avec ses anciens coéquipiers Joaquín Moreno (assistant technique) et Óscar Pérez.

Avant le départ de Siboldi, plusieurs noms ont été utilisés pour prendre la barre, comme Antonio Mohamed, Matías Almeyda et Sánchez lui-même, mais les célestes opteraient pour le projet de Reynoso.

Le club est très grand, il attirera toujours nous tous qui sommes dans le football, a déclaré Juan Reynoso à un journal de la capitale à propos de la possibilité de prendre la direction technique de Cruz Azul.

Le barreur aurait rencontré samedi le conseil d’administration de La Maquina pour affiner les détails et conclure l’affaire lorsqu’ils auront le temps de débuter le tournoi le 10 contre Santos Laguna.

En tant que joueur de machine dans les années 1990, Reynoso a remporté un titre de champion et deux titres de Concachampions. Sur le banc, il s’est démarqué dans la ligue péruvienne en étant champion avec les clubs Coronel Bolognesi, Universitario de Deportes et Melgar entre les années 2007 et 2017.

En Liga Mx, il a dirigé Puebla la saison dernière et a surpris en emmenant l’équipe en séries éliminatoires, où il a éliminé Monterrey, bien qu’il ait perdu en quarts de finale contre le désormais champion León.