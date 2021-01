Un rêve devenu réalité pour lui. Juan Reynoso sera en charge de la direction technique de Croix Bleue, a confirmé le club mexicain ce samedi à travers une déclaration dans laquelle il envisage l’avenir avec optimisme de la part de l’entraîneur national et se souvient de son passé de joueur.

“Cruz Azul accueille Juan Reynoso en tant que nouveau directeur technique”, a déclaré l’entité aztèque pour annoncer l’embauche du stratège péruvien, qui vient de faire une bonne campagne avec Puebla.

“En plus d’avoir été une référence pour l’équipe championne de la ligue à l’hiver 1997, vous étiez également l’un des joueurs de la plus haute qualité et les plus aimés de notre institution”, a ajouté Cruz Azul dans son accueil officiel à Reynoso.

La mission de l’ancien défenseur sera d’essayer de mettre fin à la malédiction de Cruz Azul, qui a passé 23 ans sans être champion au Mexique et a perdu six finales de championnat depuis 1997.

«Nous sommes convaincus qu’après avoir vécu de belles expériences dans votre pays et dans le football mexicain, vous rentrez chez vous à un moment très important de votre carrière. Vous savez ce que signifie porter notre chemise avec fierté, la demande et l’engagement que nous devons tout donner pour nos grands fans », a apprécié le conseil d’administration de Cementeros.

“Nous espérons qu’avec beaucoup de travail et de discipline, accompagnés de ce grand groupe de joueurs et du soutien de la grande famille céleste, nous chercherons toujours les triomphes et le championnat tant désiré”, a souhaité Cruz Azul.

Après avoir quitté Puebla début décembre après l’avoir ramené en Liga MX, Juan Reynoso dirigera à nouveau Yoshimar Yotún, qu’il avait au Sporting Cristal lors de la saison 2011; cette fois en Liga MX en tant que nouvel entraîneur de Cruz Azul.

Cruz Azul est battu après avoir perdu en quarts de finale des Concachampions contre Los Angeles FC, une nouvelle cruche d’eau froide après sa sortie douloureuse en demi-finale du tournoi mexicain Apertura 2020 contre Pumas (gaspillant un avantage 4-0 obtenu en match aller), ce qui a provoqué le départ de l’entraîneur uruguayen Robert Dante Siboldi.

