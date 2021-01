De la rédaction

Journal La Jornada

Dimanche 3 janvier 2021, p. a27

Après la chute des négociations avec Hugo Sánchez pour diriger Cruz Azul, le Péruvien Juan Reynoso a été officialisé en tant qu’entraîneur de La Maquina, en remplacement de Robert Dante Siboldi, une semaine avant le début du tournoi des Gardiens 2021.

C’est Reynoso – qui a mené Puebla après avoir été éliminé en quarts de finale des Guardianes 2020 – qui a finalement remporté la course dans l’équipe Cruzazulino, pour qui les noms d’Hugo Sánchez et des Argentins Matías Almeyda et Antonio Mohamed avaient émergé.

Reynoso voulait dire plan B pour La Maquina, malgré le fait que le stratège péruvien faisait partie de l’équipe avec laquelle Cruz Azul a été couronné pour la dernière fois, lors du tournoi d’hiver 1997, lorsqu’il a battu León en finale.

Le défenseur de l’époque est resté avec l’équipe de l’hiver 1996 à l’été 2002.

Désormais directeur technique, Juan Reynoso retournera dans l’équipe à la recherche de son premier titre en Liga Mx. Dans son pays, il a déjà été couronné et c’était avec des équipes comme le colonel Bolognesi, lors de la Clausura 2007; Université des sports en première division, en 2009, et Melgar, dans les compétitions Clausura 2015 et été 2017.

Lors de son passage dans le football mexicain, il était assistant technique chez Necaxa, dans le même Cruz Azul qu’il dirigeait en 2013 dans le Copa Mx, pour arriver plus tard à Puebla, où il était en tant qu’entraîneur à partir de 2019.