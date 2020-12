Juan Román Riquelme est l’une des plus grandes idoles de Boca Juniors, pour beaucoup les plus grandes. Une dizaine de ceux qui n’existent plus ont ébloui tout le monde par la façon dont ils jouent et vivent leur passion du football. Champion de trois Coupes Libertadores avec Xeneize (2000, 2001 et 2007), l’ancien joueur argentin s’est entretenu avec Goal.

“Je dois tout au ballon. Je n’ai rien d’autre. C’est le plus beau jeu que j’aie jamais connu. Je rêvais d’être footballeur et je voulais acheter la maison de ma mère. Nous n’avions rien, rien … Notre truc était de manger, dormir. et jouer … J’ai la chance de jouer au ballon comme avant dans mon quartier. La plus grande chose qui puisse t’arriver est de faire ce que tu aimes, de bien faire pour toi et de voir tant de gens s’amuser … “, dit-il Riquelme.

Et j’ajoute: “La Copa Libertadores est le tournoi le plus important que j’ai joué avec le maillot Boca … Il est difficile de gagner un tournoi local, mais si vous êtes bon, vous devez gagner la Copa Libertadores …”

D’un autre côté, Román a analysé son moment en 2000/2001 avec le vice-roi en tant que DT: “J’ai eu la chance de jouer avec Palerme qui a marqué mille buts. Avoir un grand entraîneur qui nous a appris à concourir et à gagner (pour Bianchi). avec un gardien comme Óscar Córdoba qui ne reviendra plus. Nous nous connaissions tellement que nous avons regardé nos coéquipiers et nous savions où ils allaient courir … Je suis reconnaissant, nous avons passé des nuits inoubliables “, a-t-il déclaré.

Enfin, il a déclaré: “Dans ce pays, les gens vivent le football d’une manière très spéciale et gagner la Copa Libertadores a rendu les gens très friands de moi. Je ne me sens pas comme une idole, je me sens chanceux … J’étais sur le terrain que je voulais, avec les gens que je voulais … Je suis heureux dans cet endroit. Si je devais choisir, j’aimerais vivre la même vie. “