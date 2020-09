JuJu Smith-Schuster, encore tout juste 23 ans, est l’un des meilleurs jeunes receveurs larges de la NFL. Au cours de ses trois premières saisons avec les Steelers, il a réussi 211 attrapés pour 2 895 verges et 17 touchés en seulement 42 matchs. Il cherche une grosse année 4 après que sa saison 2019 ait été gâchée par une blessure – à lui-même et au quart Ben Roethlisberger.

Smith-Schuster a parlé à Sporting News avant le coup d’envoi de la NFL 2020 de Pittsburgh – lors de la semaine 1 sur “Monday Night Football” contre les Giants – de ses deux équipes professionnelles, les Steelers et DAZN Canada.

NOUVELLES SPORTIVES: La saison 2020 de la NFL est arrivée pour les Steelers et le reste de la ligue. Pensiez-vous que cela pourrait ne pas arriver cette année?

JUJU SMITH-SCHUSTER: Je l’ai fait. Remarquant qu’ils annulaient l’école, annulaient des événements sportifs partout dans le monde – football, basket-ball, baseball – j’ai en quelque sorte perdu espoir. Puis ils ont tous commencé à revenir et je pourrais être à nouveau excité.

SN: Au cours de cette année difficile, à quel point a-t-il été important d’avoir Mike Tomlin comme entraîneur-chef pour vous guider, vous et votre équipe, à travers cela?

JJSS: C’est génial. Il est l’un des rares entraîneurs de couleur de cette ligue. Il est très transparent sur la façon dont il aborde tout. La seule chose qu’il ne fait pas, c’est d’éviter les problèmes – il est toujours à propos de la justice sociale. Il l’apporte à l’équipe, il en parle – comment nous pouvons nous rassembler et préparer le terrain. En tant que jeune homme, apprendre de quelqu’un qui a vécu cela, qui le traverse maintenant, pour lui d’avoir des enfants de mon âge aussi, cela montre beaucoup. Je vis et j’apprends de lui jour après jour, sur le terrain et en dehors du terrain.

SN: Avec vous-même, Diontae Johnson, le choix de première ronde de la recrue Chase Claypool (originaire d’Abbotsford, en Colombie-Britannique) et James Washington, est-ce le meilleur corps de réception que vous ayez connu?

JJSS: Pas seulement notre corps de réception, mais aussi le retour de James Conner, Jaylen Samuels, Vance McDonald. Eric Ebron a beaucoup de jeux à son actif et est un pro. Avoir Chase, il apporte beaucoup à notre équipe en tant que menace profonde. Pour nous, ce sera une année amusante.

SN: À quel point l’ambiance offensive est-elle maintenant différente de celle qu’elle était sans Ben Roethlisberger pendant la majeure partie de la saison dernière?

JJSS: L’un de nos plus grands facteurs, un quart-arrière du Temple de la renommée, Big Ben, est de retour. Jouer avec lui juste mes deux premières années, ces fois où tu te souviens à quel point il compte. Tout le monde est en bonne santé et tout le monde est à nouveau prêt à montrer de quoi sont faits les Steelers.

SN: Il y a eu une sorte de grand buzz hors saison lié aux autres équipes de l’AFC Nord, dirigées par les Ravens. Avez-vous l’impression que vous volez un peu sous le radar dans la course de division?

JJSS: Ces équipes sont de grandes équipes avec des joueurs incroyables, mais à la fin de la journée, quand vous parlez de la défense des Steelers, à quel point ils sont dominants, Big Ben quand il est en bonne santé, les gars qu’il a autour de lui, c’est notre temps de sortir. et faites une déclaration lundi soir. Nous sommes ici, nous sommes de retour dans l’AFC Nord – et nous allons faire tourner la table.

SN: Quelles ont été vos impressions sur la taille, la rapidité et le talent de Chase en tant que recrue?

JJSS: Arriver à 6-4, être capable de courir un 4,4 (dans le tableau de bord de 40 verges), c’est fou. L’enfant est béni. Il a commencé sur un bon pied et fait les bonnes choses pour nous. J’ai hâte de voir ce qu’il fera lors de son premier match. Je suis surexcité.

SN: Même s’il n’y a pas de jeu USC-Notre Dame cette année, appréciez-vous toujours que Chase représente les Irlandais contre vous, le cheval de Troie?

JJSS: C’est l’une des premières choses dont nous avons parlé – le Shamrock, la rivalité. J’ai joué contre lui quand il était là-bas et nous les avons battus. Avec moi et Zach Banner, nous pouvons nous attendre chaque année avec Chase et Stephon Tuitt – le perdant doit faire des pompes, des choses comme ça. C’est vraiment drôle.

SN: L’USC continue de produire des receveurs talentueux de la NFL – c’est Michael Pittman Jr. cette année, avec Amon-Ra St.Brown prêt à entrer bientôt dans la ligue. Qu’en est-il du programme des chevaux de Troie et des groupes comme vous et Robert Woods des Rams?

JJSS: Je crois honnêtement qu’avec USC, à quel point un collège est prestigieux, nous entrons tous avec cet état d’esprit, nous venons ici, nous allons jouer nos trois ans et nous allons sortir. Beaucoup de récepteurs larges là-bas font cela. La préparation – j’avais Tee Martin quand j’étais là-bas – pour aller jouer, connaître les jeux, savoir ce que je fais, c’est génial. La façon dont l’USC gère un playbook est à peu près la façon dont les équipes de la NFL gèrent les leurs, et plus vous en savez, plus vous pouvez bien jouer.

On y fait aussi bien des équipes spéciales. J’ai fait des retours de botté de dégagement à l’université, et j’ai pu le faire dans la NFL. La transition a été facile pour moi après que c’était vraiment amusant. C’est pourquoi chaque année, nous avons un grand récepteur large qui sort.

SN: Lorsque vous vous êtes connecté à DAZN Canada il y a environ un an, saviez-vous à quel point la NFL et votre équipe étaient populaires là-bas?

JJSS: Chase, il a dit qu’il était un grand fan des Steelers à Vancouver. Toronto, Winnipeg – c’est tellement fou la taille de notre base de fans des Steelers. Avoir Steeler Nation comme ça là-haut, c’est plutôt cool.

SN: A quel point aimez-vous travailler avec DAZN?

JJSS: Nous avons fait des choses incroyables non seulement avec le football, mais aussi avec la boxe et d’autres événements. C’était amusant de les représenter au Super Bowl à Miami. La plus grande chose avec DAZN Canada est que vous pouvez également regarder NFL RedZone avec tous les matchs. Nous faisons des choses incroyables chez DAZN. C’est génial pour moi d’être un représentant de DAZN parce que nous avons une grande base de fans des Steelers au Canada et je suis en mesure de faire connaître mon nom. C’est un excellent partenariat, j’adore travailler avec eux et j’espère que nous avons encore de nombreuses années à venir.

SN: Si les fans des Steelers au Canada n’ont pas DAZN, pourquoi le moment est-il venu de s’abonner?

JJSS: DAZN a plus de football en direct que quiconque au Canada. Si vous n’avez jamais vu RedZone, vous passez à côté de toutes les grandes pièces. Si vous êtes un grand gars fantastique comme moi et que vous voulez voir tous vos joueurs marquer des touchés et célébrer, DAZN est là où il en est. Je m’assurerai de compter mes points fantaisie – et je compterai aussi ceux de tous les autres. Vous devez rester à l’écoute.