Même si Séville a réussi à se qualifier pour le troisième tour de la Copa del Rey, l’entraîneur Julen lopetegui il était ennuyé lors de la conférence de presse. Bien sûr, pas à cause du résultat de votre équipe, mais à cause des mesures sanitaires contre le COVID-19 que l’organisation de la compétition a utilisées.

Et est-ce que les différences entre la Liga et la Copa del Rey en termes d’organisation et de protocole de santé sont grandes. De plus, le fait que le tournoi se joue contre des clubs modestes rend le processus compliqué au milieu de la pandémie.

Dans certains cas, les footballeurs ne peuvent même pas se doucher dans le stade lorsque les matchs sont terminés. Cependant, dans la Copa del Rey, en plus d’avoir un public dans le stade, tout est réduit dans les espaces et les distances sociales.

Une réalité que Lopetegui a critiquée après la victoire 2-0 de son équipe contre Linares, dans le deuxième B d’Espagne. «Dans cette situation d’urgence sanitaire, où il faut prendre son petit-déjeuner à 200 mètres des autres personnes, on se retrouve soudain dans un vestiaire de 30 mètres avec 50 personnes. La vérité est que cela n’a pas beaucoup de sens », a-t-il protesté.

D’autre part, il a également évoqué les actions de son équipe, qui s’est rendue au troisième tour de la Copa del Rey après un match aux nombreuses difficultés. «Le terrain était vraiment mauvais. Il fallait jouer de manière très concentrée », a déclaré Lopetegui.

«C’est un contexte où les distances sont très courtes car le rival est adapté à cet environnement. La Coupe est une très belle compétition pour tout le monde, avec des rivaux qui ont tout à gagner et rien à perdre. Faire face n’est pas facile et il y a eu deux équipes de première division éliminées », a-t-il conclu.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER