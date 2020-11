Juliano Belletti est un ancien arrière droit brésilien qui a excellé en Barcelone, Chelsea et Villarreal. De plus, il a été champion du monde avec la sélection de Brésil en Corée-Japon 2002. Le Brésilien a parlé des Argentins avec lesquels il partageait l’équipe, de la comparaison entre Ronaldinho et Lionel Messi et a même décidé de choisir une équipe de notre équipe de football.

“J’ai joué avec tant de stars argentines comme Palerme, Riquelme, Lionel Messi … Peu importe combien on dit qu’il y a une rivalité entre le Brésil et l’Argentine, les joueurs s’entendent toujours très bien dans les vestiaires. Nous sommes très amis”, a-t-il reconnu.

De plus, il a dédié des mots spécifiques à Juan Roman Riquelme, avec qui il a joué à Villarreal. “J’ai joué avec Juan Román Riquelme, qui pour moi est un footballeur incroyable, une légende du football mondial à tous points de vue, un ami, on s’entendait très bien dans le vestiaire”, se souvient-il en dialogue avec “Crack Deportivo”.

Dans l’interview, ils lui ont demandé s’il sympathisait avec une équipe argentine. “Si je dois choisir entre Boca et River, je choisis Bouche. J’étais l’un de ces joueurs qui aimaient être dans plusieurs équipes, chaque pays offre quelque chose de différent, et si j’avais eu l’occasion de jouer en Argentine, j’y serais allé sans réfléchir à deux fois. Bouche“Dit Belletti.

Enfin, le Brésilien a fait une comparaison entre Ronaldinho Oui Messi, ses anciens collègues de Barcelone. “Ronaldinho a eu deux années spectaculaires, il était à son plus haut niveau physique, sportif, décisif, la magie et le sourire sur son visage; cela a donné de l’empathie. Mais Messi est différent parce que, bien qu’il soit introverti, il a beaucoup de caractère avec le balle sur ses pieds et je souligne toujours que maintenir le même niveau pendant tant d’années dans ce sport est presque impossible et il le fait », a-t-il ajouté.