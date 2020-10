Julio César Chávez Jr vs Mario Cázares LIVE Heure, Chaîne, Où regarder Fight Box 2020

Nous aurons un grand combat ce vendredi 25 septembre quand Julio Cesar Chavez Jr Il revient sur le ring avec la mission d’ajouter une victoire qui le tiendra au courant quand il semblera que sa carrière est terminée, il devra se mesurer Mario Cazares qui sait qu’il a la possibilité de se montrer au monde et s’est donc préparé à surprendre dans le Hôtel Las Torres de Tijuana.

Heure et chaîne Julio César Chávez Jr vs Mario Cázares

Campus: Hôtel Las Torres de Tijuana, Tijuana, Basse Californie

Temps: 18h00 en Basse Californie et 20h00 au centre du Mexique. 18 h 00 PT / 21 h 00 HE aux États-Unis.

Canal: PPV en ligne sur SuperBoletos.com pour le monde entier (sauf USA). DAZN aux États-Unis.

Julio César Chávez Jr vs Mario Cázares LIVE

Julio Cesar Chavez Jr Il a été impliqué dans la controverse pratiquement depuis le début de sa carrière, mais ces dernières années, cela semble être moins, pour beaucoup de sa carrière est terminée depuis qu’il a perdu deux des trois derniers combats, il est également suspendu par la Commission du Nevada et Arizona.

Chavez Jr vient d’un dur perte en décembre de l’année dernière lorsque Daniel Jacobs a été rencontré dans un combat qui pourrait le catapulter au premier plan, mais a été battu en 5 rounds, 4 mois plus tôt, il avait battu Evert Bravo.

Pour sa part, Mario Cazares C’est un combattant mexicain de 30 ans qui a à peine combattu en 11 combats professionnels, mais dans son record amateur, il y a une victoire sur Canelo Álvarez pour une médaille d’or dans une Olympiade nationale.

Cázares Il a combattu pour la dernière fois en décembre 2019 où il a battu Eduardo Tercero par KO, la réalité est que de ses 11 combats il n’y a pas de nom connu.

Tellement de Julio Cesar Chavez Jr Comment Mario Cazares Ils connaissent l’importance de ce combat, il n’y a aucune marge d’erreur dans ce qui pourrait être leur seul combat en 2020. Chavez Jr sait qu’une nouvelle défaite signifierait être encore plus éloigné des grands combats et entouré de plus de critiques, tandis que Cázares Vous faites face à l’opportunité que vous attendiez depuis si longtemps et vous ne voudrez pas la manquer. À la fin du combat, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des actions et le score final. Julio César Chávez Jr contre Mario Cázares.

Julio César Chávez Jr vs Mario Cázares LIVE Heure, Chaîne, Où regarder Fight Box 2020

Résumé et répétition: