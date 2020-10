Julio César Chávez vs Travieso Arce LIVE 3 heures, chaîne, où voir Fight Box 2020

Star combat nous aurons ce vendredi 25 septembre avec la troisième exposition entre Julio Cesar Chavez Oui Jorge “Naughty” Arce qui sera maintenant mesurée devant un stand vide, mais qui a suscité beaucoup d’attentes dans l’espoir de voir une autre grande fonction comme les deux premières.

Heure et chaîne Chávez vs Travieso

Campus: Hôtel Las Torres de Tijuana, Tijuana, Basse Californie

Temps: 18h00 en Basse Californie et 20h00 au centre du Mexique. 18 h 00 PT / 21 h 00 HE aux États-Unis.

Canal: PPV en ligne sur SuperBoletos.com Worldwide (sauf USA). DAZN aux États-Unis.

Julio César Chávez vs Travieso Arce LIVE

Julio Cesar Chavez Il revient à l’activité avec la mission de montrer qu’il reste en grande forme, le même champion mexicain a déclaré qu’il espère faire deux autres expositions avant de prendre sa retraite, l’un de ces combats pourrait être contre Oscar de la Hoya, mais beaucoup dépendra des attentes. et ce qui se passe ce vendredi.

De l’autre côté du ring, nous aurons Érable méchant, un combattant beaucoup plus jeune qui a remporté 5 titres mondiaux dans sa carrière et qui a réchauffé ces combats d’exhibition et qui sortira sûrement pour donner un autre bon spectacle aux fans qui achètent le PPV.

Ces deux combattants se sont rencontrés pour la première fois le 23 novembre 2019 dans un grand combat qui a fait se rencontrer à nouveau leurs visages le 7 mars dans un autre combat qui a soulevé des attentes et rencontré deux guerriers au-dessus du ring, maintenant en ce troisième duel nous espérons continuer à voir le dévouement et l’engagement de Chavez et le Vilain.

Tellement de Julio Cesar Chavez comme lui Érable méchant Ils connaissent l’importance de ce combat car on parle que ce serait la dernière confrontation entre eux, en plus, une grande fonction a été montée où ils se battront également Chavez Jr et l’un des neveux de Érable méchant, aura une couverture beaucoup plus grande que les deux premiers combats, en plus du manque de combats importants a généré une plus grande attente. À la fin de la fonction, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des actions et le gagnant. Chávez contre Naughty 3.

Julio César Chávez vs Travieso Arce LIVE 3 heures, chaîne, où voir Fight Box 2020

