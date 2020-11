Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Dimanche 22 novembre 2020, p. a10

Il y a un an, Julio González jouait dans la troisième division espagnole après avoir laissé le défunt Veracruz sans salaire, mais la persévérance, une qualité qu’il a apprise d’Oswaldo Sánchez, l’a incité à chercher des opportunités. Désormais, sous le maillot des Pumas, il défendra le but en début de championnat, après qu’une blessure au partant Alfredo Talavera lui ait donné l’occasion de récolter l’effort consenti en 10 ans d’expérience.

Le moment le plus difficile de ma carrière a été lorsque je suis resté sans jouer pendant plusieurs mois, je suis allé à Praviano, de la troisième division d’Espagne, pour rester actif car je n’avais pas trouvé d’opportunité à ce moment-là, et mon fils venait de naître. Mais maintenant je suis avec Pumas, je veux répondre avec de bonnes performances et continuer ici pendant de nombreuses années, a-t-il déclaré dans une interview à La Jornada.

Julio a été formé dans les forces de base de Santos, où il a atteint la première équipe et était derrière l’ancienne équipe nationale Oswaldo Sánchez et Agustín Marchesín. Je ne suis pas un partant non pas parce que je suis un mauvais gardien, mais parce que j’ai été derrière de grands gardiens de but, dont j’apprends, comme je le fais maintenant avec Talavera, a-t-il déclaré.

Avec l’expérience sur les courts, González a appris que le poste de gardien de but doit avoir beaucoup de patience et se préparer encore plus que les partants à réagir si nécessaire. Tous les joueurs de football de première division ont de la qualité, mais on joue toujours comme gardien de but et sa carrière est généralement très longue, a-t-il déclaré.

Ainsi, il est conscient qu’au milieu de l’attente, il doit faire un effort pour le moment venu d’avoir les réflecteurs. Je vois le cas d’Hugo González ou de Carlos Acevedo, qui étaient également suppléants. Même Acevedo était derrière moi quand nous étions à Santos et maintenant il était le gardien avec le plus d’arrêts.

Julio a également traité des adversités extrajudiciaires. Après sa formation avec Santos, il est allé à Tampico Madero et a signé plus tard avec Veracruz, où il a joué six mois, ce qu’ils me doivent encore, dit-il calmement, mais avec l’espoir d’une résolution rapide.

Lorsqu’il a été exclu de l’équipe des Sharks en mai 2019, il a tenté de se placer dans une équipe de la Liga Mx, mais l’espace qu’il a trouvé était dans la troisième division européenne. Bien qu’il puisse jouer, les aspirations de Julio étaient dans la première catégorie, il a donc persisté à retourner au Mexique.

J’aurais pu rester dans le hamac pendant six mois, mais je savais que je devais me pousser, dit-il. Avec l’intention de jouer à un bon niveau, il a cherché Marcello Capirossi, alors entraîneur des gardiens de Pumas et qui à ce moment précisait qu’il n’y avait pas de place, mais deux jours avant la clôture des records en janvier, ils l’ont rappelé pour le recruter. .

Maintenant 29 ans est une opportunité capitale en tant que gardien de but pour les félins au début de la ligue, après qu’Alfredo Talavera a subi une blessure qui l’éloigne du terrain pendant quelques semaines.

Je me sens préparé pour ce moment. Alfredo a une hiérarchie, mais il était aussi un Julio González qui a travaillé comme partant comme je le fais maintenant, a-t-il déclaré.

Cette opportunité vient à un moment mûr pour moi. C’est le fruit de beaucoup de travail, il m’a fallu beaucoup pour être dans un club comme ça, j’ai trop travaillé pour y arriver. Chez Pumas, ils m’ont traité à merveille, je suis très heureux et cela se voit dans ma performance et en ce moment, le défi est la ligue.