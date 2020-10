Afp et Ap

Journal La Jornada

Mercredi 28 octobre 2020, p. a17

Arlington. Menés par un stellaire Mookie Betts à l’attaque et la participation clé des Mexicains Víctor González et Julio Urías, qui ont marqué l’arrêt, les Dodgers de Los Angeles ont battu les Rays de Tampa Bay 3-1 et ont été proclamés champions de la série. Coupe du monde de baseball pour la première fois en 32 ans.

La victoire au siège neutre d’Arlington, qui a rendu la série 4-2 au total, est survenue lors d’une sixième manche dynamique que Tampa Bay a menée 1-0, grâce à un nouveau circuit de la recrue cubaine Randy Arozarena. .

Juste dans cette manche, Justin Turner, un batteur des Dodgers, a été informé qu’il avait été testé positif pour Covid-19 et retiré du match.

Les Dodgers, profitant du fait que le lanceur Blake Snell a été remplacé, ont marqué par Austin Barnes et Betts, qui ont ensuite frappé un autre circuit qui a donné à la franchise de Los Angeles le septième titre de la Série mondiale de son histoire et le premier depuis 1998, lorsque Le Mexicain Fernando Valenzuela couronné.

Juste deuxième au bâton dans le match, Randy Arozarena a ouvert le tableau en frappant son 10e circuit pour prolonger le record des Rays pour les circuits en séries éliminatoires. De plus, le deuxième Cubain d’une Série mondiale après Tany Pérez en 1975, égalant ainsi le record de coups sûrs extra-base en playoffs, avec David Freese (2011).

La recrue Tony Gonsolin a été retiré du monticule après avoir accordé deux buts aux Rays en deuxième manche, et relevé par Dylan Floro, puis par Alex Wood pour les troisième et quatrième, et Pedro Báez a ouvert le cinquième qui a été fermé par le Mexicain Victor González. , qui en a retiré trois à son tour de sixième.

▲ Le Mexicain Julio Urías célèbre le triomphe des Dodgers sur les Rays de Tampa Bay (3-1) dans le sixième match pour remporter la Série mondiale au Globe Life Field à Arlington, au Texas. Afp photo

Pour Tampa Bay, l’expérimenté Snell est resté intraitable, solide en contrôle contre les Dodgers, jusqu’à ce qu’après neuf retraits au bâton, Austin Barnes a raté le sixième lancer avec un simple, et le droitier a été relevé par Nick Anderson. , qui a subi un autre coup de Mookie Betts.

Les deux Dodgers ont atteint le but, le premier par un lancer sauvage et le second entraîné par un jeu de sélection de Corey Seager, car bien qu’il l’ait manqué, les scores ont été facilités avec lesquels l’angélina neuvième a tourné le score 2-1.

Le Vénézuélien Brusdar Graterol a lancé les deux tiers du septième pour les Dodgers avant que le Mexicain Julio Urías ne clôture l’épisode avec un retrait au bâton pour le Cubain Yandy Díaz.

Urías, hier soir, le premier Mexicain à avoir participé à cinq matchs de la Série mondiale, a ouvert la huitième manche de la menaçante Arozarena, qui a raté une ligne au champ central; puis il a affronté Hunter Ranfroe, également raté sur un terrain, et a éliminé Brandon Lowe.

Les rayons ont également utilisé leur rotation sur le monticule. Après Anderson, Aaron Loup et Peter Fairbanks ont lancé, contre qui Betts a marqué le point gagnant avec un home run en fin de huitième. Avec Urías sur le monticule au neuvième, les Dodgers étaient à trois retraits de la victoire. Le gaucher a d’abord envoyé le Vénézuélien Manuel Margot, qui a raté un ballon au champ droit, et il a scellé la victoire avec une attitude imposante en éliminant Michael Brosseau et Willy Adames.

Entre González et Urías, ils se sont associés pour envoyer sept rivaux dans la nuit mexicaine au Globe Life Field, dans les tribunes duquel des drapeaux tricolores ont été agités.