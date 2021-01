Le leadership de Jurgen Klopp a été dénoncée par l’un de ses anciens managers, le Croate Dejan Lovren, qui poursuit sa carrière au Zenit en Russie après son départ Liverpool, où il a assisté à une leçon importante pour tous les jeunes joueurs.

«La jeune génération doit assimiler ce que les joueurs plus âgés ont appris. Dans le football moderne, il n’y a plus de jeunes joueurs qui nettoient leurs chaussures ou transportent de l’eau. Les jeunes doivent apprendre le plus tôt possible les techniques du football, la manière dont il fonctionne de l’intérieur », a-t-il déclaré. Lovren qui a détaillé une situation qui trace son reflet.

«Je vais raconter une petite histoire. En 2017, au premier jour de l’entraînement de pré-saison avec Liverpool, un jeune de 18 ans, je ne nommerai pas, est venu s’entraîner dans une Mercedes et avec une Rolex au poignet. Jurgen Klopp Il est venu et a demandé combien de jeux avez-vous en première classe? Aucun des deux ne répondit au garçon et ne réalisa la situation. Le lendemain, il est arrivé sans montre et dans une voiture modeste », a déclaré le Croate.

Le défenseur a précisé que ce n’est pas seulement un problème qui est vécu Liverpool, mais une réalité dans les différents clubs d’Europe. «Si j’étais entraîneur, j’établirais simplement des règles de conduite strictes dans les vestiaires, à l’entraînement, dans le complexe sportif, etc. J’essaierais d’expliquer pourquoi ces règles sont importantes pour leur croissance dans le football », a expliqué le Croate à propos de la réalité du football d’aujourd’hui.

Le finaliste mondial avec la Croatie, ainsi que Jurgen Klopp, a également laissé un ménage aux jeunes valeurs. “Tout a son temps. La mauvaise approche consiste à montrer avec l’apparence que vous êtes maintenant au centre. Je ne condamne pas les jeunes, je condamne les parents. Mes parents m’ont toujours dit d’être plus modeste », a-t-il conclu dans une histoire dans laquelle de nombreux footballeurs prometteurs devraient lire et assister.

Dejan Lovren était une référence pour Jürgen Klopp dans la défense de Liverpool (Photo: .)

